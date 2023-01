Laura Pausini sbianca il profilo Instagram: novità in arrivo per i 30 anni di carriera? Laura Pausini ha postato alcuni post bianchi sul suo profilo Instagram, probabilmente preludio all’annuncio di nuova musica e novità.

A cura di Redazione Music

Laura Pausini (LaPresse)

Nel post di fine anno, Laura Pausini l'aveva detto che sarebbe tornata con nuova musica e con tanto entusiasmo: "Quest’anno passeremo molto tempo insieme: ok..da adesso si riparte davvero, allacciate le cinture…" aveva scritto la cantante dando appuntamento a un 2023 che è senza dubbio una data speciale, visto che segna i 30 anni di carriera di quella che è una delle cantanti italiane più famose all'estero e unica italiana ad aver vinto 4 Latin Grammy e un Grammy Awards, oltre alla candidatura nella cinquina del Premio Oscar come miglior canzone e la vittoria di un Golden Globe nella stessa categoria grazie a "Io sì".

L'ultimo post "visibile" è quello del 2 gennaio, quando aveva mostrato una foto che la vedeva al mare assieme al marito, il musicista Paolo Carta e alla figlia Paola. Da quel momento in poi, però, la pagina Instagram della cantante si è riempita di quadrati bianchi, così da formare un quadrato completamente bianco, senza nessuna didascalia a spiegare cosa stesse succedendo. Come ormai capita sempre più spesso, un lavoro del genere sui social anticipa qualche notizia solitamente discografica, ma Pausini ormai ci ha abituato a tutto, soprattutto dopo l'exploit televisivo in Spagna e Sud America degli ultimi anni. A differenza di altri, però, Laura Pausini non ha nascosto tutti i suoi post, lasciando la pagina vuota, ma ha preferito aggiungere del bianco a questo 2023.

L'unica interruzione a questo silenzio bianco è stata una storia in cui la cantante ha ricordato Gianluca Vialli, nel giorno della morte a seguito di un tumore al pancreas. Per il resto, l'attesa dei fan è per capire quale sarà l'annuncio della cantante che, per il suo ritorno, a cinque anni da "Fatti sentire" si è affidata alle mani sapienti di Jacopo Pesce, ex direttore di Island Record, che le curerà la produzione artistica dell'album, come aveva anticipato All Music Italia. Quest'anno saranno esattamente 30 anni dall'uscita di "Laura Pausini", album omonimo della cantante, e chissà cosa sta preparando per festeggiare questa data tonda.