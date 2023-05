L’album scende ma Mina conserva il primo posto tra i singoli con Blanco e Un briciolo di allegria Mina continua a dominare, assieme a Blanco, la classifica FIMI dei singoli.

A cura di Francesco Raiola

Mina (LaPresse)

Regina era, regina è e regina sarà e infatti Mina continua a essere in testa alle classifiche con Un briciolo di allegria. Complice di questo risultato, ovviamente, è anche Blanco, che canta con lei in questa canzone che da tre settimane è prima nella classifica FIMI. "Un briciolo di allegria", presente sia in Innamorato, album del cantante ex vincitore del festival di Sanremo che di "Ti amo come un pazzo", è ormai stabile in testa alla classifica con oltre 11 milioni di stream, a conferma di come Mina sappia sempre meglio con chi accompagnarsi, regalando a Blanco, probabilmente, il feat della vita, quello che non capita così facilmente. La canzone riesce a tenersi ancora alle spalle hit come "Cenere" di Lazza e "Mon amour", il nuovo tormentone di Annalisa, ma anche Il male che mi fai di Geolier e Marracash e Tango di Tananai.

Nonostante il successo della canzone, che anche in radio è ai primi posti – questa settimana è scesa in quarta posizione, dopo essere stata prima – Mina non riesce a mantenere il suo album nelle posizioni alte della classifica. Un risultato che è, chiaramente, figlio dei tempi e dello streaming, che ha un peso sempre maggiore nella composizione delle classifiche. E così, dopo aver esordito al quarto posto tra gli album, "Ti amo come un pazzo" scende in 23a posizione, tra Taxi Driver di Rkomi e "Un verano sin ti" di Bad Bunny. La cantante paga, ovviamente, un minore appeal sulle piattaforme di streaming che sempre di più sono ad appannaggio di un pubblico molto giovane. E lìoperazione di Mina serviva, comunque, anche ad arrivare a una fascia d'età diversa da quella che la conosce e la ama incondizionatamente.

Resta alto, invece, "Innamorato", l'album di Blanco, che questa settimana mantiene il secondo posto, alle spalle solo del ritorno di Geolier con il secondo atto de "Il coraggio dei bambini", l'album uscito a gennaio che conta già due certificazioni di platino e che in questa riedizione aggiunge canzoni con Marracash e Giorgia. In terza posizione c'è ancora "Sirio" di Lazza, album da 19 settimane in prima posizione, sei dischi di platino e 56 settimane in classifica. Al quarto posto resiste anche tananai con "Rave, eclissi", seguito da "Milano demons" di Shiva, mentre in sesta posizione c'è Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari, che sono primi in radio, mentre settimo è tha Sup, con "c@ra++ere s?ec!@le" (ovvero Carattere speciale). Chiudono la classifica "L'amore" di Madame, "Materia (Terra)" di un Marco Mengoni pronto all'Eurovision e "Madreperla" di Guè.