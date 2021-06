La scomparsa di Michele Merlo continua a tenere banco in questi giorni. Prosegue, infatti, da parte della famiglia la ricerca della verità su quanto è stato fatto e quanto si sarebbe potuto fare per salvare il cantante, scomparso per una leucemia fulminante lo scorso 7 giugno all'ospedale di Bologna, dopo che qualche giorno prima si era recato presso il Pronto Soccorso di Vergato lamentando forte mal di testa, dolori al collo e placche alla gola. Una scomparsa, quella dell'ex concorrente di Amici che aveva solo 28 anni, che ha sconvolto il mondo della musica e i tanti fan di Mike Bird, nome con cui aveva partecipato al talent di Maria De Filippi prima di scegliere il ritorno al suo nome di nascita.

Le canzoni di Merlo tornate in classifica

Nei giorni scorsi si è molto parlato della questione medico-legale, ma anche la musica di Merlo è tornata a far parlare di sé prepotentemente. È una reazione normale che i fan e non solo approfondiscano e tornino ad ascoltare in maniera più ampia la produzione di un artista scomparso. Questa cosa è avvenuta anche nel caso di Merlo, la cui musica ha avuto un'impennata di ascolti al punto tale da riportarlo in classifica FIMI, con numeri importanti anche per quanto riguarda le classifiche Spotify. I fan, insomma, si sono riversati in massa a riascoltare le sue canzoni, diventate anche trend su app come TikTok, che ha ripescato "Tutto per me" per usarla come saluto al cantante.

Il ritorno su Spotify

Nei giorni scorsi, infatti, la canzone è stata un trend sulla piattaforma di video, ma la canzone è anche, al momento, in testa alla classifica Viral 50 Italia. La canzone contenuta nell'album "Cuori stupidi" del 2020 è una delle più amate del cantante di Bassano del Grappa, assieme a brani come "Aquiloni" che è terza nella classifica Spotify, "Mare" (quarta) e "Vorrei proteggerti dal mondo" (settima) a dimostrazione dell'affetto dei fan per Merlo. E proprio l'album uscito lo scorso anno ha fatto capolino nella Top 100 della classifica FIMI degli album di questa settimana. Il lavoro di Merlo, infatti, ha debuttato alla posizione 62.