La scelta di Salmo per le popolazioni colpite dagli incendi: il concerto per raccogliere fondi Salmo ha annunciato che il live per raccogliere fon di per le popolazioni sarde colpite dagli incendi si terrà il prossimo 13 agosto in una città e a un orario che comunicherà il giorno stesso. Un live a sorpresa, annunciato qualche giorno fa, con un video postato sulla sua pagina Instagram: “Vi comunicherò città e orario il giorno stesso”.

A cura di Redazione Music

Salmo ha annunciato che il live per raccogliere fondi per le popolazioni sarde colpite dagli incendi si terrà il prossimo 13 agosto in una città e a un orario che comunicherà il giorno stesso. Un live a sorpresa, annunciato qualche giorno fa, almeno nella sua idea, con un video postato sulla sua pagina Instagram, in cui si rivolgeva ai fan spiegando proprio che quello che stava succedendo era un colpo grosso per l'economia della zona. La Sardegna, infatti, sta bruciando e già nelle scorse settimane il rapper aveva messo in pratica delle iniziative per cercare di aiutare la zona.

Quando si terrà il concerto di Salmo

"Ok, ci siamo. Venerdì 13 agosto live gratuito in Sardegna. Vi comunicherò città e orario il giorno stesso, non mancate" ha scritto sui social, qualche giorno dopo aver detto che si sarebbe fatto arrestare pur di suonare dal vivo e mettere su questo evento: "Molti di voi non sanno quello che è successo in Sardegna, nella zona di Oristano, tutta quella zona lì è stata distrutta dalle fiamme Ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il lavoro e il bestiame e quindi non possono lavorare – aveva spiegato in un video su IG -. Hanno bisogno di noi, quindi direi di fare così: organizziamo un live gratuito e una raccolta fondi su internet per aiutare queste persone. Non so quando potremo fare il live e non so neanche se ce lo permetteranno ma lo faremo comunque, vi avviso quando potrà succedere".

Dieci mila piante di ulivo donate

Nelle scorse settimane il rapper aveva donato alle popolazioni colpite dagli incendi 10 mila piantine d’ulivo chiedendo alla Croce Rossa Italiana di Oristano un aiuto per smistarli e distribuirli su tutto il territorio colpito dagli incendi e scrivendo: