La scaletta del concerto di Travis Scott a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Circo Massimo Oggi, lunedì 7 luglio, Travis Scott si esibirà al Circo Massimo di Roma dalle ore 21, presentando live per la prima volta il suo nuovo disco Utopia. Qui la possibile scaletta, non in ordine d’uscita, con cui si potrebbe esibire, tra i nuovi singoli di Utopia e i successi del recente passato.

A cura di Vincenzo Nasto

Travis Scott, foto di Matt Winkelmeyer per Getty Images

Stasera, lunedì 7 agosto, Travis Scott presenta al mondo il suo nuovo disco, Utopia, direttamente dal palco del Circo Massimo di Roma dalle ore 21. Il cantante di origini texane, dopo l'annullamento del suo concerto lo scorso 28 luglio alle Piramidi di Giza in Egitto, esibirà il suo nuovo disco in anteprima in Italia, dopo aver suonato a Milano lo scorso 30 giugno per gli I-Days all'Ippodromo Snai La Maura. La grande attesa per la presentazione del nuovo album ha acceso i riflettori anche sui possibili ospiti che potrebbero intervenire durante il concerto: molti fan hanno discusso sulla possibilità di vedere di nuovo in Italia The Weeknd, dopo la doppia data milanese del 26 e del 27 luglio, ma anche Kanye West, più volte fotografato a Firenze nell'ultima settimana.

Speranze sempre più sottili invece per il rapper canadese Drake, impegnato nel tour It'All a blur con 21 Savage nei prossimi giorni alla Little Caesars Arena di Detroit. Si prevedono grandi cambiamenti rispetto alla scaletta dello scorso 30 giugno, con l'inserimento di almeno 10 tracce del nuovo album Utopia, a cui verranno legati i grandi successi nella carriera di Travis Scott: da Goosebumps a Sicko Mode, passando per Gatti e No Bystanders. Qui la possibile scaletta, non in ordine d'uscita, con cui si potrebbe esibire Travis Scott a Roma, tra i nuovi singoli di Utopia e i successi del recente passato.

La scaletta con le canzoni del concerto di Travis Scott a Roma 2023

Mancano poche ore al concerto di Travis Scott al Circo Massimo di Roma, con i biglietti del pit già completamente esauriti: restano ancora disponibili i biglietti per il posto unico. Qui la possibile scaletta, non in ordine d'uscita, con cui si potrebbe esibire Travis Scott a Roma, tra i nuovi singoli di Utopia e i successi del recente passato.

Aye

HIGHEST IN THE ROOM

BUTTERFLY EFFECT

THE SCOTTS

STARGAZING

CAROUSEL

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

FE!N

GOD'S COUNTRY

CIRCUS MAXIMUS

LOST FOREVER

MELTDOWN

SICKO MODE

goosebumps

beibs in the trap

Praise God

Upper Echelon

GATTI

Travis Scott presenta alle 21, sul palco del Circo Massimo di Roma, il suo nuovo disco Utopia. Uno show dalla portata internazionale, che potrebbe arricchirsi di grandi ospiti, tra le voci di The Weeknd, che ritornerebbe dopo la doppia data milanese del 26 e 27 luglio, a Kanye West, avvistato negli scorsi giorni a Firenze. L'autore texano si potrebbe esibire con almeno una dozzina dei nuovi singoli del suo disco, tra cui quelli con cui si è esibito lo scorso 27 luglio a New York: tra questi Thank God, Modern Jam, ma anche Circus Maximus, da cui prende il titolo il film-documentario sulla realizzazione di Utopia, con la partecipazione del produttore Rick Rubin.