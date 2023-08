I biglietti del concerto di Travis Scott al Circo Massimo il 7 agosto 2023: prezzi e dove acquistarli Da oggi, giovedì 3 agosto 2023, è possibile acquistare i biglietti per assistere al concerto del 7 agosto 2023 di Travis Scott al Circo Massimo di Roma. Qui i prezzi e come acquistarli su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket.

A cura di Redazione Music

Travis Scott (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Travis Scott ha annunciato a sorpresa un concerto al Circo Massimo di Roma il 7 agosto 2023, dopo che all'ultimo secondo era saltato quello previsto al Cairo, in Egitto. Quello italiano sarà il primo concerto dall'uscita del suo nuovo, attesissimo album UTOPIA, pubblicato il 28 luglio e anticipato di un solo giorno dall'uscita del film "Circus Maximum". Questo di Roma segna il secondo concerto di Scott in Italia, quest'anno, visto che il rapper americano si era già esibito lo scorso 30 giugno 2023 all'Ippodromo SNAI La Maura di Milano. Quello di Roma è, comunque, un evento speciale, per l'anteprima mondiale che porterà Scott, uno dei rapper più iconici della sua generazione a sentire il feedback che le sue nuove canzoni avranno, live, per il pubblico. Si prevede una corsa al biglietto anche questa volta con la vendita ufficiale partita oggi, 3 agosto, alle 10, dopo il pre-sale partito il 2 agosto.

I prezzi dei biglietti per il concerto di Travis Scott a Roma nel 2023

A differenza di altri grandi eventi che si sono tenuti in Italia in queste settimane, il prezzo per assistere al concerto di Travis Scott sarà unico e lontano da quelli di altri colleghi altrettanto blasonati. Per assistere al live che il rapper di Utopia terrà al Circo Massimo, infatti, bisognerà acquistare un biglietto – il posto è unico – a 48 euro. Fino a qualche minuto fa erano disponibili anche i posti nel Pit che costa 57.50 euro, ma sono finiti in pochi minuti. Su TicketOne ogni cliente potrà acquistare fino ad un massimo di 8 biglietti.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Travis Scott al Circo Massimo

Un'estate di sorprese per i fan musicali italiani, poche settimane fa era stato annunciato pochi giorni prima dell'evento il concerto di Lana Del Rey, mentre questa volta tocca a Travis Scott sorprendere i fan con questo evento in uno dei luoghi simbolo della Capitale e da qualche anno anche della musica italiana e mondiale. Il rapper porterà il suo repertorio – comprese le canzoni di Astroworld – ma celebrerà anche per la prima volta il suo nuovo lavoro discografico. I biglietti sono stati messi a disposizione in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 2 agosto quando i fan hanno dovuto registrarsi gratuitamente su www.livenation.it, mentre la vendita generale dei biglietti è stata aperta oggi, giovedì 3 agosto alle ore 10.00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.ite www.vivaticket.com.