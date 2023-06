La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Torino: l’ordine delle canzoni e gli orari Stasera, martedì 11 giugno, Tiziano Ferro salirà sul palco dello Stadio Olimpico di Torino per la seconda tappa del suo TZN 2023. Qui l’ordine delle canzoni del concerto di Tiziano Ferro a Torino.

A cura di Vincenzo Nasto

Tiziano Ferro (Walid Azami)

Stasera 11 giugno 2023, Tiziano Ferro riparte con la seconda data del suo tour negli stadi TZN 2023: l'autore de Il mondo è nostro infatti arriva a Torino, allo stadio Olimpico, a sei anni dal suo ultimo concerto in città. Dopo aver esordito lo scorso 7 giugno allo stadio Teghil di Legnano Sabbiadoro, Tiziano Ferro aprirà finalmente le porte dello stadio dopo due rinvii negli ultimi tre anni: infatti la location era stata predisposta inizialmente l'11 giugno 2020, prima di esser annullata e rimandata a distanza di tre anni causa Covid-19 ed esigenze personali. L'apertura dei cancelli alle 16 darà l'opportunità ai fan di accaparrarsi i posti migliori sul prato, in attesa delle 21, l'ora X in cui Tiziano Ferro salirà sul palco. Un repertorio di oltre 20 anni riassunto in 30 brani, con hit come Il regalo più grande, ma anche Il mondo è nostro e Ti scatterò una foto. Qui l’ordine delle canzoni del concerto di Tiziano Ferro a Torino.

La scaletta del concerto di Tiziano Ferro a Torino

Dopo l'ultimo concerto sotto la Mole Antonelliana lo scorso giugno 2017, Tiziano Ferro arriva stasera 11 giugno allo Stadio Olimpico Grande Torino per la seconda date del suo tour negli stadi TZN 2023. Come ha già mostrato durante la sua esibizione nel concerto d'esordio a Lignano Sabbiadoro, il cantante di Latina si esibirà in un concerto da oltre due ore, con alcuni dei brani più identificativi della sua discografia ultraventennale. Da Ed ero contentissimo a La vita splendida e Potremmo ritornare: all'interno della scaletta anche alcuni brani del nuovo album Il mondo è nostro. Qui l’ordine delle canzoni del concerto di Tiziano Ferro a Torino.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

BIS