Perché Tiziano Ferro ha posticipato il tour negli stadi al 2023: “Sapevo dei bambini in arrivo” Tiziano Ferro ha spiegato a Fanpage.it il motivo per cui ha deciso di rimandare il suo tour negli stadi al 2023 e non al 2022, come invece hanno fatto molti altri artisti a causa della pandemia: “All’epoca non potevo dirlo ma sapevo che sarebbero arrivati questi bimbi e volevo dedicarmi a fare il papà”. Lo scorso febbraio il cantante è diventato papà per la prima volta.

A cura di Elisabetta Murina

L'11 novembre Tiziano Ferro torna con il suo nuovo album dal titolo Il mondo è nostro. Un lavoro che i fan del cantante aspettano da ormai due anni, così come il ritorno dal vivo con il suo tour negli stadi, inizialmente previsto per il 2020 e poi posticipato a causa della pandemia. E mentre molti artisti hanno scelto il 2022 per tornare dal loro pubblico, Ferro ha preferito aspettare ancora un anno, rimandando tutto al 2023. In una lunga intervista a Fanpage.it, ha raccontato i motivi dietro questa decisione.

Perché Tiziano Ferro ha rimandato al 2023 il suo tour negli stadi

Tiziano Ferro ha deciso di posticipare il ritorno negli stadi per via della paternità: nel febbraio di quest'anno, insieme al compagno Victor, è diventato papà per la prima volta dei piccoli Margherita e Andres. Un cambiamento di vita tanto atteso al quale ha voluto dedicarsi totalmente, che lo ha spinto quindi a mettere temporaneamente da parte la musica, almeno quella dal vivo, a differenza di altri artisti:

Io sono l'unico a non rimandare al 2022 i concerti, all'epoca non potevo dirlo ma sapevo che sarebbero arrivati questi bimbi e volevo dedicarmi a fare il papà e ovviamente ho dovuto mettere, come giusto, i biglietti in restituzione, e praticamente nessuno li ha restituiti. Mi è dispiaciuto dover spostare al 2023 senza poter spiegare al momento la ragione.

Tiziano Ferro e l'esperienza della paternità

Lo scorso 28 febbraio Tiziano Ferro ha annunciato sui social di essere diventato papà per la prima volta. "Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più degli oneri", ha scritto l'artista sui social nel dare la bella notizia a tutti coloro che lo seguono. Ad accompagnare il bel messaggio una prima foto di famiglia insieme al marito Victor e ai piccoli Andres e Margherita, rispettivamente di 4 e 9 mesi.

Uno dei brani nel nuovo album, in uscita l'11 novembre, si chiama La Prima festa del Papà, in cui l'artista parla di come ha vissuto per la prima volta il fatto di festeggiare questo giorno. A Fanpage.it ha raccontato: "Parla di miracoli, di opportunità: il giorno della festa del papà mio padre mi ha mandato un messaggio di auguri e a parte la potenza di questa cosa, c'è un padre che fa gli auguri a te, figlio, quello che mi colpì fu una sensazione strana di disagio, come di sentirsi fuori luogo".