La scaletta del concerto di Sfera Ebbasta a Bergamo: l'ordine delle canzoni del Summer Tour Sfera Ebbasta parte con il suo Summer Tour oggi 1 luglio da Bergamo.

Dopo il doppio appuntamento all'Arena di Verona, Sfera Ebbasta è pronto a tornare con il Summer Tour. Il principale esponente della trap italiana, infatti, debutterà nel suo tour, con 17 concerti tra luglio e agosto, che partirà dal Bergamo Summer Music, per toccare città come Matera, Roma, Catania, passando anche, da headliner, per l'appuntamento dell'Imola Summer Sound per la Romagna, l'evento­ benefico a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione che si terrà il 29 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sfera torna in tour da principale artista italiano se guardiamo ai numeri di Spotify: il rapper di Cinisello, infatti, è stato il primo a superare i 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, dove è l’artista più ascoltato negli ultimi 10 anni in Italia.

La scaletta con le canzoni del concerto di Sfera Ebbasta a Bergamo

Sfera porterà sul palco una scaletta ricca, con le hit più iconiche di tutto il suo repertorio, senza tralasciare le origini, passando per i brani di Famoso e il meglio dell’EP ITALIANO realizzato insieme a RVSSIAN: c saranno canzoni come "Cupido", "M'Manc", "X caso", "Tran Tran", "Happy Birthday", "XDVR", tra le altre. Per rendere lo show più coinvolgente ed immersivo, i ledwall domineranno la scenografia, e si aggiungono anche le trascinanti coreografie eseguite dai ballerini di Modulo Agency con la supervisione di Laccio. Questa è la scaletta che il cantante ha portato a Verona e che probabilmente vedremo anche