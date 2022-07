La scaletta del concerto di Max Pezzali a San Siro: l’ordine delle canzoni a Milano Il 15 e 16 luglio Max Pezzali si esibirà per una doppia data allo stadio San Siro di Milano dove festeggerà i 30 anni di carriera. Ecco la probabile scaletta della serata.

È arrivato il giorno in cui Max Pezzali si prenderà lo Stadio San Siro per le due date del suo concerto con cui l'ex 883 festeggia i 30 anni di carriera. "San Siro canta Max" è il titolo di questa due giorni, il 15 e 16 luglio, che dà anche il senso di come la discografia del cantautore milanese sia perfetta per un karaoke: brani che hanno segnato la storia del pop italiano degli ultimi 30 anni, sia con gli 883 e Mauro Repetto sia da solista. Un primo assaggio è stata data dalla data zero di Bibione dove i fan hanno anche potuto assistere alla reunion sul palco di Paola e Chiara, una delle coppie più famose del pop italiano degli anni '90 nate come coriste proprio degli 883. Sarà una serata ricca di musica.

La scaletta con le canzoni del concerto a San Siro

Max Pezzali presenterà alcune della canzoni che hanno segnato un paio di generazioni di ascoltatori, da "Sei un mito" a "Rotta x casa di Dio", passando per "Hanno ucciso l'Uomo Ragno", "Senza averti qui", "Nessun rimpianto" e "la dura legge del gol". Oltre a Paola e Chiara salirà sul palco anche Mauro Repetto che fu la metà degli 883. Questa la scaletta con cui si è esibito nella data zero di Bibione e che dovrebbe essere ripetuta a Milano.