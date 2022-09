La scaletta del concerto di Liberato a Milano: l’ordine delle canzoni all’Ippodromo Snai San Siro Venerdì 9 e sabato 10 settembre Liberato torna a cantare dal vivo all’Ippodromo Snai San Siro: qui la scaletta e dove comprare i biglietti rimasti.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo i Tame Impala, all'Ippodromo Snai San Siro arriva la sorpresa discografica degli ultimi anni: l'artista partenopeo Liberato. Venerdì 9 e sabato 10 settembre il cantante, la cui identità resta ancora un mistero, sarà la punta di diamante del Milano Summer Festival con due date, che recuperano quelle in programma per lo scorso aprile. In questo senso, chi ha acquistato i biglietti per la data di aprile, potrà accedere al concerto perché rimangono validi. Liberato, ritornato sotto l'occhio dei riflettori per le voci su chi si nascondesse sotto al cappuccio, si esibirà sicuramente con i brani più importanti dei suoi due Ep, di cui l'ultimo "Liberato II", contiene le hit "Partenope e Cicerenella".

La scaletta del concerto di Liberato il 9 e il 10 settembre

A pochi mesi dall'uscita a sorpresa del suo secondo Ep ufficiale, Liberato si presenterà sul palco di Milano con una scaletta molto più ampia rispetto al passato, con brani come "Anna" e "Na storia seria". Ecco la scaletta del concerto al Milano Summer Festival, non in ordine d'uscita:

Anna

Guagliuncella napulitana

Nunneover

Oi Marì

Nove maggio

Gaiola portafortuna

Partenope

Me staje appennenn’ amò

Tu t’e scurdat’ ‘e me

Guagliò

Intostreet

Nunn’a voglio ‘ncuntrà

I biglietti per il concerto di Liberato

Novità per coloro che avevano acquistato la prevendita mesi fa. Chi ha acquistato il biglietto a € 40 più diritto di prevendita avrà accesso al PIT. I possessori degli altri biglietti avranno accesso al posto unico e riceveranno una comunicazione direttamente dal circuito di prevendita presso il quale hanno effettuato l’acquisto con le informazioni necessarie per chi volesse fare l’upgrade per accedere al PIT: questo fino al termine delle disponibilità.