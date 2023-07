La scaletta del concerto di Harry Styles a Campovolo 2023: l’ordine delle canzoni Oggi, sabato 22 luglio 2023 alle 20.45, Harry Styles si esibisce a Campovolo. Qui la scaletta dei brani con cui si esibirà l’artista.

È arrivato il giorno di Harry Styles a Campovolo, sperando che l'arrivo della popstar britannica spazzi via le polemiche sui fan, le file e i numeretti da prendere, momento non proprio epico della storia delle fandom. L'ex One Direction, ormai star internazionale, torna in Italia per esibirsi in concerto a Campovolo, dalle 20.45, oggi 22 luglio. Dopo l'apertura delle Wet Leg, quindi, il cantante salirà sul palco principale dell'aeroporto di Reggio Emilia per portare anche nel nostro Paese il suo Love On Tour, in cui Styles presenta i successi tratti dai suoi tre album, pescando a piene mani dall'ultimo e chissà che anche in Italia non si cimenti in qualche cover.

La scaletta con le canzoni del concerto di Harry Styles a Campovolo 2023

Sì, perché il cantante, nei concerti immediatamente precedenti a quello di Campovolo, ha rispettato la scaletta principale, inserendo di volta in volta qualche novità, dalle cover delle Wet Leg (assieme a loro) fino all'happy birthday in occasione del compleanno di un componente della band, senza togliere quella di "What Makes You Beautiful" che torna sempre. Styles è reduce dal successo mondiale del suo ultimo album Harry's House – terzo album che ha debuttato in prima posizione nella classifica Usa degli album -, contenente la hit "As It Was", che ha superato il miliardo di stream su Spotify, volando primo nell'airplay radiofonica italiana. In scaletta dovrebbero esserci anche successi come "Watermelon Sugar", "Adore you", "Sign of the Times" e Golden. Ecco la scaletta che Harry Styles potrebbe cantare a Campovolo.

Daydreaming Golden Adore You Keep Driving Wet Dream (coi Wet Leg) Daylight She Matilda Satellite Late Night Talking Cinema Music for a Sushi Restaurant (with "Y.M.C.A." intro) Treat People With Kindness (Shortened) What Makes You Beautiful (One Direction song) (with "Best Song Ever" intro) Grapejuice Watermelon Sugar Fine Line Bis: Sign of the Times Medicine As It Was Kiwi

Per quanto riguarda l'ormai famigerata questione organizzativa, l'apertura cancelli per Iren Green Park (Boulevard – area antecedente ai cancelli dell'arena) sarà alle 10, mentre quella della RFC Arena sarà alle 12. Sul palco le Wet Leg saliranno alle 19.30, mentre l'inizio dell'esibizione di Harry Styles è prevista per le 20.45.