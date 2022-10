La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio a Napoli: l’ordine delle canzoni al teatro Augusteo Dopo aver festeggiato in Piazza Plebiscito i 30 anni di carriera, Gigi D’Alessio parte con il Noi due tour 2022 dal teatro Augusteo di Napoli. Qui la scaletta.

A cura di Vincenzo Nasto

Gigi D’Alessio (foto di Davide Di Lorenzo)

È arrivato finalmente il momento del tour 2022 nei teatri per Gigi D'Alessio che parte proprio dal Teatro Augusteo di Napoli, dove terrà ben 3 date, per poi girare l'Italia intera. Ad aprire le danze, ci sono stati i concerti a Piazza Plebiscito del 17 e 18 giugno scorso,una celebrazione dei 30 anni di carriera del cantante napoletano, che ha portato sul palco la sua storia, ma anche la sua eredità, quando si è esibito con il figlio LDA. Tra poche ore invece partirà il "Noi due tour a Gentile richiesta", 17 date in giro per l'Italia nei teatri, tra Napoli, Mantova, Roma, che si chiuderà il prossimo 10 novembre a Parma, al Teatro Regio. Un tour che ha già collezionato molti sold-out e di cui si attende solo l'inizio, per ascoltare brani della scaletta del calibro di "Annarè" e "Napule".

La scaletta del concerto di Gigi D'Alessio a Napoli

30 anni di carriera per Gigi D'Alessio raccontano una storia enorme, un rapporto con la musica vissuto intensamente, così tanto da aver bisogno di teatri per poter coinvolgere il pubblico. Il cantante napoletano reciterà la sua messa, partendo da stasera al Teatro Augusteo di Napoli, che lo ospiterà per tre date: durante lo spettacolo si potranno ascoltare brani del calibro di "Assaje", "Quanti Amori", ma anche "Non Mollare Mai". Qui parte della scaletta del concerto, non in ordine d'uscita.

Quanti amori

Non mollare mai

Napule

Assaje

Cronaca d'amore

Annarè

Te vogl' bene ancora

Le date del Noi due tour 2022

Comincerà a Napoli, con tre date al Teatro Augusteo il Noi due tour 2022 di Gigi D'Alessio, che proseguirà l'11 ottobre a Catania, per poi spostarsi a Catanzaro. Qui tutte le date del tour.

