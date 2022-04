Gigi D’Alessio festeggia 30 anni di carriera a Piazza del Plebiscito di Napoli “Uno come te – Trent’anni assieme” è il concerto evento che Gigi D’Alessio terrà a giugno in Piazza del Plebiscito.

Gigi D'Alessio torna a Piazza del Plebiscito a Napoli e lo fa con un concerto evento che si terrà il prossimo 17 giugno. Il cantautore napoletano festeggerà nella sua città i suoi 30 anni di carriera, una carriera lunga, multiforme, che lo ha portato dai matrimoni a girare il mondo con la sua musica diventando anche un personaggio televisivo di successo, ampliandone lo spettro artistico. Ma la musica resta la sua enorme passione, quella che gli ha permesso di raggiungere la notorietà e vendere centinaia di migliaia di singoli e album e per festeggiare questo traguardo ha deciso di tornare nella piazza simbolo di Napoli e nella città che gli ha dato i natali e il successo.

D'Alessio, quindi, canterà e suonerà il prossimo 17 giugno in piazza del Plebiscito, su un palco su cui sarà accompagnato da un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino per uno spettacolo intitolato "Uno come te – Trent'anni assieme". Il titolo dell'evento non è casuale perché "Uno come te" è forse uno degli album più famosi di D'Alessio, quello che conteneva hit come "Miele", "Un nuovo bacio" e soprattutto "Non mollare mai", senza contare che quest'anno festeggia i vent'anni. Mentre ne festeggia 30 "lasciatemi cantare" che segnò l'esordio da voce principale per il pianista napoletano.

Il concerto, quindi, percorrerà i passi più importanti della carriera musicale e televisiva di D'Alessio con canzoni, aneddoti e ovviamente tantissimi ospiti che lo accompagneranno durante la serata. Una vera e propria festa, una celebrazione di chi partendo dal basso è riuscito ad arrivare in cima facendo anni e anni di gavetta e arrivando a cantare per cinque volte sul palco del festival di Sanremo, fare tour in tutto il mondo e ottenere enorme successo in America e Sud America e, stando a quanto riporta la nota stampa, D'Alessio "ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più "difficili", professionali e non, della sua vita". I biglietti per la serata evento, prodotta da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16 di mercoledì 20 aprile nei circuiti di vendita e prevendita abituali.