La scaletta del concerto di Biagio Antonacci a Roma: le canzoni del tour 2022 Questa sera Biagio Antonacci partirà con il suo nuovo tour nei Palazzetti dove suonerà alcuni dei suoi successi fino al singolo recente “Telenovela”. Ecco la scaletta.

A cura di Redazione Music

Biagio Antonacci (foto di Alessandro Treves)

Biagio Antonacci parte con la prima data del suo "Palco centrale Tour", che lo porterà nei principali palasport. Dopo la data zero di Jesolo, Antonacci arriva al Palazzo dello Sport di Roma – l'inizio è previsto per le 21 – dove porterà la sua carriera lunghissima, fatta di grandi classici e pezzi che tentano di trovare una nuova strada, più contemporanea. Non mancheranno successi come "Quanto tempo è ancora", "Iris", "Non è mai stato subito", "Se io, se lei", "Liberatemi", ma anche "Non vivo più senza te" e l'ultimo singolo "Telenovela", prodotto da d.whale e Zef, che lo stesso cantante racconta così: "In un susseguirsi di colpi di scena e rivelazioni inaspettate, degne di una telenovela, le vicende sentimentali possono salvarti la vita, così come possono togliertela. Noi, episodio dopo episodio, giochiamo a volte il ruolo di vittime e a volte quello di carnefici". I biglietti del tour sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster, mentre per maggiori informazioni si può andare sul sito di Friends&Partners.

La scaletta del concerto di Biagio Antonacci a Roma

Biagio Antonacci terrà un concerto ricco, che ripercorrerà la sua carriera, dai brani che lo hanno fatto diventare uno dei cantanti più amati del Paese a quelli recenti. Le prossime date lo vedranno impegnato anche a Eboli, Bari, Torino, Firenze e Milano.

Convivendo

Se fosse per sempre

Mio padre è un re

Quanto tempo è ancora

Il cielo ha una porta sola

Lascia stare

Non so a chi credere

Il mucchio

Angela

Non è mai stato subito

Ti dedico tutto

Non ci facciamo compagnia

In mezzo al mondo (piano e voce)

Ti penso raramente

Seria

Buongiorno bell’anima

Dolore e forza

Vivimi

Se è vero che ci sei

Insieme finire

Sappi amore mio

Le cose che hai amato di più (acustico)

Ti ricordi perche’ (acustico)

Tu sei bella (acustico)

Tra te e il mare (acustico)

Mi fai stare bene

Mio fratello

Per farti felice

Pazzo di lei

Sognami

Non vivo più senza te

Liberatemi

Iris

BIS