La scaletta del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano 2023: l’ordine delle canzoni al San Siro Oggi, martedì 11 luglio, i Pinguini Tattici Nucleari si esibiscono allo stadio San Siro di Milano. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si si esibirà la band.

I Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari cominciano il loro tour negli stadi con il doppio appuntamento allo stadio San Siro di Milano. La band composta da Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati ha cominciato questo tour negli stadi con la data zero che hanno tenuto davanti a 60 mila persone al Parco San Giuliano Mestre, ma è oggi che daranno il la ufficiale con 120 mila persone che li seguiranno in questa doppia data. La band, fenomeno del pop nazionale, in grado in questi anni di catalizzare su di sé l'attenzione della stampa, ma soprattutto le orecchie di milioni di persone, ha organizzato un tour di 11 date in cui suoneranno alcune tra le loro hit, che non sono poche, mescolando l'energia a ballad.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Milano

Saranno oltre 25 (medley compreso) le canzoni che la band ha preparato per questo tour italiano, da Giovani Wannabe a Hikikomori passando per Giulia, Dentista Croazia, Scrivile scemo, Ringo Starr e Pastello bianco. Saranno due ore di spettacolo che racchiuderanno la storia di una band passata in pochi anni dai piccoli club agli stadi pieni, da poche centinaia di paganti a centinaia di migliaia di biglietti venduti, veramente. Sold out reali per la band di Bergamo che promette un grande spettacolo "tra visual, fuochi d’artificio, laser, tatuaggi in diretta, racconti del passato e speranze per il futuro, aneddoti e confronti con i proprio fan".

Intro

Zen

Giovani Wannabe

Tetris

Hold On

La storia infinita

Bergamo

Hikikomori

Coca Zero

Nonono

Ricordi

Lake Washington Boulevard

Scatole

Giulia

Cena di classe

Irene

Dentista Croazia

Antartide

Freddie

Medley: Scooby Doo / L'ultima volta / Verdura / Gioventù brucata (Dj set)

Fede

Ridere

Rubami la notte

Encore: Ringo Starr

Scrivile scemo

Pastello bianco

Fuori dall'hype

Per quanto riguarda il Prato e Prato Gold Package l'ingresso è previsto per le 15.30, mentre per I, II e III Anello l'ingresso è a partire dalle 17.00. Per quanto riguarda, invece, gli orari degli sportelli, quello della vendita (19) Biglietti funziona che nei giorni di show è aperto dalle ore 15.30 alle ore 21.30, mentre quelli dall’1 al 10 per il ritiro Gadget Prato Gold Package, i giorni dello show sono aperti dalle ore 10.00 alle ore 21.30