La scaletta del concerto dei Muse a Roma 2023, l’ordine delle canzoni allo Stadio Olimpico Oggi, martedì 18 luglio, allo stadio Olimpico di Roma arrivano i Muse, per la prima delle due date negli stadi in Italia nel 2023. Qui i brani con cui si potrebbero esibire, già visti nella scaletta del loro ultimo concerto a Marsiglia.

A cura di Vincenzo Nasto

Muse 2022, foto di Andreas Rentz per Getty Images

Stasera, martedì 18 luglio 2023, i Muse arrivano a Roma per la prima data in Italia, alle 21:30 dallo stadio Olimpico di Roma. La band britannica si esibisce stasera a Roma, prima di volare il prossimo 22 luglio a Milano, dove canterà allo stadio San Siro. In entrambi le occasioni, il concerto dei Muse verrà aperto dal duo britannico dei Royal Blood, formato da Mike Kerr e Ben Thatcher, già protagonisti la scorsa estate, il 22 giugno 2022, all'Alcatraz di Milano. I Muse canteranno alcuni successi del loro ultimo album Will of the people, come la titletrack ma soprattutto Won't stand down, ma anche hit storiche, come Time is running out. Qui i brani con cui i Muse si potrebbero esibire allo stadio Olimpico, già visti nella scaletta del loro ultimo concerto a Marsiglia.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Muse a Roma 2023

I Muse si esibiranno sul palco dello Stadio Olimpico di Roma dalle 21:30, anticipati dai Royal Blood, che aprono i concerti di tutte le date europee della band britannica. Il gruppo potrebbe portare sul palco alcuni dei successi di Will of the people, il loro ultimo album pubblicato nel 2022, ma anche successi del passato come Supermassive Black Hole. Qui i brani con cui i Muse si potrebbero esibire allo stadio Olimpico, già visti nella scaletta del loro ultimo concerto a Marsiglia.