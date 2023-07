La scaletta del concerto dei Guns N’ Roses a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Circo Massimo Oggi, sabato 8 luglio, i Guns N’ Roses si esibiscono al Circo Massimo di Roma. Qui la possibile scaletta dei brani con cui si si esibirà la band.

A cura di Redazione Music

I Guns N’ Roses (Leon Neal/Getty Images)

Stasera 8 giugno arrivano al Circo Massimo i Guns N' Roses, una delle band che hanno scritto la storia del rock mondiale. La band formata da Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera), infatti, si esibirà per l'unica data italiana al Circo Massimo, uno dei luoghi simbolo della Storia, ma anche della musica mondiale, da anni ormai location privilegiata per alcuni dei maggiori artisti italiani e internazionali. La band torna a Roma un anno dopo l'esibizione allo Stadio San Siro del 2022 e anche quest'anno avrà in scaletta alcune tra le canzoni che ne hanno scritto la storia. Ad aprire la serata ci sarà l'esibizione dei The Pretenders, la band capitanata da Chrissie Hynde.

La scaletta con le canzoni del concerto dei Guns N' Roses a Roma

Alla fine del 2022, la band americana è tornata discograficamente con di ripubblicazione in un box esclusivo di "Use Your Illusion I" e "Use Your Illusion II", album usciti nel 1991 che hanno contribuito al loro successo, assieme ad album come Appetite for Destruction e The Spaghetti Incident. Nel set romano potrebbero replicare la scaletta con cui qualche giorno fa si sono esibiti in Svizzera, suonando brani come "Sweet Child o' Mine", "November Rain", "Patience", "Welcome to the Jungle" e "Don't Cry", tra gli altri.

It's So Easy

Bad Obsession

Chinese Democracy

Slither (Velvet Revolver cover)

Mr. Brownstone

Welcome to the Jungle (Link Wray's "Rumble" intro)

Hard Skool

Absurd

Pretty Tied Up

Reckless Life

Double Talkin' Jive

Estranged

Live and Let Die (Wings cover)

Shadow of Your Love

Down on the Farm (UK Subs cover)

Rocket Queen

You Could Be Mine

T.V. Eye (The Stooges cover) (Duff on lead vocals)

Anything Goes

Locomotive

Civil War (Jimi Hendrix's "Voodoo Child"… more )

Slash Guitar Solo

Sweet Child o' Mine

November Rain

There Was a Time

Patience

Nightrain

Bis: Wichita Lineman (Jimmy Webb cover) (The Rolling Stones' "Waiting… more )

Don't Cry

Paradise City

Per quanto riguarda gli orari, alle 14:30 ci sarà l'apertura delle porte, alle 15:00 ci sarà l'apertura del Box Office, alle 19:15 ci sarà l'apertura dei The Pretenders e alle 20:45 comincerà il concerto dei Guns N' Roses.