I Guns N’ Roses annunciano l’unica data italiana: 8 luglio al Circo Massimo di Roma

A cura di Cristina Somma

Guns N’ Roses: Axl Rose e Slash (Photo by Jack Plunkett/Invision/AP)

I Guns N' Roses annunciano oggi l’unica data italiana del loro tour mondiale. Si esibiranno l'8 luglio 2023 al Circo Massimo di Roma. La band formata da Axl Rose (voce, piano), Duff McKagan (basso), Slash (chitarra solista), Dizzy Reed (tastiere), Richard Fortus (chitarra ritmica), Frank Ferrer (batteria) e Melissa Reese (tastiera), torna in Italia dopo essersi esibita allo stadio San Siro di Milano la scorsa estate. Il loro show è stato programmato dopo aver annullato, a causa della pandemia, il concerto previsto per il 2020 al Firenze Rocks. Il gruppo aveva già calcato il palco del Firenze Rocks nel 2018 come headliner della seconda giornata del festival a cui seguì un’apparizione a sorpresa il giorno seguente durante il concerto dei Foo Fighters, con un'inedita esibizione sulle note di It's so easy, diventata subito virale sul web in tutto il mondo.

Non che avessero bisogno di visualizzazioni sui social. Ormai i Guns N' Roses sono considerati una pietra miliare della musica internazionale. Il loro video musicale di "November Rain" ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni, divenendo uno dei video rock più guardati di tutti i tempi. L'anno scorso hanno pubblicato il cofanetto Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition.

La band è ancora oggi uno dei gruppi rock americani più famosi della storia. Il loro album "Appetite For Destruction", uscito nel 1987, si distingue come "l'album di debutto statunitense più venduto di sempre" e "l'11° album statunitense più venduto di tutti i tempi", mentre il loro "Not In This Lifetime… Tour" (2016-2019) si è classificato come il terzo tour con i maggiori incassi di tutti i tempi.

Nel 1991, i Guns N' Roses hanno pubblicato i due album Use Your Illusion I e Use Your Illusion II, vincitori di 7 dischi di platino, che hanno debuttato ai primi due posti della Billboard 200 con un totale di 100 milioni di copie vendute finora. Tra i loro dischi più famosi ci sono, inoltre, "G N' R Lies", cinque volte disco di platino e "The Spaghetti Incident?", certificato disco di platino. Ancora, "Greatest Hits", cinque volte platino e Chinese Democracy, certificato platino. Insomma i Guns N'Roses sono una delle rock band più ascoltate al mondo, con una media di 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Dopo la reunion del 2016, considerata dagli appassionati La Réunion del secolo, sono stati headliner al Coachella e hanno venduto oltre 5 milioni di biglietti per il "Not In This Lifetime…Tour".

Per questo nuovo tour mondiale, i membri del fan club avranno delle agevolazioni: potranno accedere alla Nightrain Presale della band a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 22 febbraio.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 23 febbraio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente sul sito di Live Nation.

La vendita generale dei biglietti si aprirà a partire da venerdì 24 febbraio alle ore 10:00 su tutte le piattaforme online autorizzate.

DATE DEL TOUR MONDIALE 2023

Mon Jun 05 – Tel Aviv, Israel – Park Hayarkon

Fri Jun 09 – Madrid, Spain – Civitas Metropolitan Stadium

Mon Jun 12 – Vigo, Spain – Estadio Abanca Balaídos

Thu Jun 15 – Dessel, Belgium – Grasspop Metal Meeting

Sat Jun 17 – Copenhagen, Denmark – Copenhell

Wed Jun 21 – Oslo, Norway – Tons of Rock

Tue Jun 27 – Glasgow, UK – Bellahouston Park

Fri Jun 30 – London, UK – BST Hyde Park

Mon Jul 03 – Frankfurt, Germany – Deutsch Bank Park

Wed Jul 05 – Bern, Switzerland – BERNEXPO

Sat Jul 08 – Rome, Italy – Circo Massimo

Tue Jul 11 – Landgraaf, Netherlands – Megaland

Thu Jul 13 – Paris, France – La Defense

Sun Jul 16 – Bucharest, Romania – National Arena

Wed Jul 19 – Budapest, Hungary – Puskás Arena

Sat Jul 22 – Athens, Greece – Olympic Stadium

Sat Aug 05 – Moncton, NB – Medavie Blue Cross Stadium

Tue Aug 08 – Montreal, QC – Parc Jean Drapeau

Fri Aug 11 – Hershey, PA – Hersheypark Stadium

Tue Aug 15 – East Rutherford, NJ – MetLife Stadium

Mon Aug 21 – Boston, MA – Fenway Park

Thu Aug 24 – Chicago, IL – Wrigley Field

Sat Aug 26 – Nashville, TN – GEODIS Park

Tue Aug 29 – Charlotte, NC – Spectrum Center

Fri Sep 01 – Saratoga Springs, NY – Saratoga Performing Arts Center

Sun Sep 03 – Toronto, ON – Rogers Centre

Wed Sep 06 – Lexington, KY – Rupp Arena

Sat Sep 09 – St. Louis, MO – Busch Stadium

Tue Sep 12 – Knoxville, TN – Thompson-Boling Arena

Fri Sep 15 – Hollywood, FL – Hard Rock Live

Wed Sep 20 – Biloxi, MS – Mississippi Coast Coliseum

Sat Sep 23 – Kansas City, MO – Kauffman Stadium

Tue Sep 26 – San Antonio, TX – Alamodome

Thu Sep 28 – Houston, TX – Minute Maid Park

Sun Oct 01 – San Diego, CA – Snapdragon Stadium

Sun Oct 08 – Sacramento, CA – Aftershock Festival

Wed Oct 11 – Phoenix, AZ – Chase Field

Mon Oct 16 – Vancouver, BC – BC Place