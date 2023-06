La scaletta del concerto dei Coldplay a Napoli 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio Maradona Oggi, mercoledì 21 giugno e domani, giovedì 22 giugno, i Coldplay si esibiranno per la prima volta nella loro storia allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Qui la scaletta dei brani con cui si potrebbero esibire i Coldplay.

A cura di Vincenzo Nasto

Coldplay, foto di LaPresse

Oggi, mercoledì 21 giugno e domani, giovedì 22 giugno, si avvererà uno dei concerti più attesi dell'anno. A sette anni di distanza dall'ultimo concerto in Italia, e per la prima volta a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, si esibiranno i Coldplay. La band statunitense, con il suo frontman Chris Martin, canterà per ben due volte nello stadio dei "campioni d'Italia", come ha tenuto a sottolineare, aprendo un mini-tour italiano che proseguirà con altre quattro date allo stadio San Siro di Milano, il 25, 26, 28 e 29 giugno. Uno spettacolo imponente che ha interessato tutta la città, che verrà invasa dai fan della band che lo scorso 15 ottobre 2021 ha pubblicato il suo ultimo album Music of the spheres. All'apertura dei cancelli alle 17 seguirà l'inizio dello spettacolo, che vedrà esibirsi dalle 19 Laila Al Habash e la band scozzese dei Chvrches, che sta accompagnando i Coldplay in tutto il World Tour. Alle 21 invece si esibirà la band con una scaletta di oltre 25 brani, tra cui Viva La Vida, ma anche In My Place e People of the pride. La città di Napoli ha pensato di prolungare l'orario dei mezzi pubblici, soprattutto le corse della metropolitana Linea 2 fino a tardi. Qui i brani con cui si potrebbero esibire i Coldplay a Napoli, già visti nella scaletta dei loro concerti nel Music of the spheres World Tour.

La scaletta con le canzone del concerto dei Coldplay a Napoli

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Charlie Brown

The Scientist

Viva La Vida

Hymn for the Weekend

Let Somebody Go

Politik

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full Of Stars

Sparks

Humankind

Fix You

Biutyful

I cancelli dello stadio apriranno intorno alle 17, mentre alle 19 incomincerà lo spettacolo, che vedrà sul palco l'artista israeliana Laila Al Habash e la band scozzese dei Chvrches. Alle 21, saliranno sul palco i Coldplay con un set da oltre due ore di musica, viaggiando tra le hit internazionali e le canzoni del loro ultimo album Music of the spheres.