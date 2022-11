La reazione dei Maneskin alla candidatura ai Grammy, Damiano David: “Por*a tro*a”

Non si arresta il successo dei Maneskin. La band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha da poco raggiunto un altro importante traguardo: la candidatura ai Grammy 2023 nella categoria "Miglior Nuovo Artista". Oltre ai Maneskin, tra i candidati ci sono Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. Ecco le prime reazioni dei Maneskin.

La reazione dei Maneskin non è si è fatta attendere. Ci ha pensato Damiano David a rompere il ghiaccio, pubblicando un commento lapidario su Twitter. L'artista non si è preoccupato di censurare il suo entusiasmo: "Por*a tro*a", ha scritto sui social, allegando la lista dei candidati. Decisamente sintetici anche Victoria De Angelis e Ethan Torchio, che hanno affidato la loro reazione alle Instagram Stories dei rispettivi profili ufficiali. Victoria ha commentato: "Yeeessss", Ethan ha manifestato la sua gratitudine e commozione con delle emoticon. Al momento tace Thomas Raggi.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi continuano a collezionare soddisfazioni e sono ormai apprezzati a livello internazionale con la band dei Maneskin. Sul profilo ufficiale degli artisti, un commento carico di entusiasmo alla notizia della candidatura ai Grammy:

Oh Mio Dio, non riusciamo a credere ai nostri occhi e alle nostre orecchie, ma abbiamo ricevuto una candidatura come Migliori Nuovi Artisti ai Grammy. Non potremmo essere più grati ed entusiasti. Grazie all'Academy e a tutti voi che ci avete sempre sostenuto con amore.