Ancora Maneskin, la band candidata ai Grammy 2023 nella categoria Best New Artist Un altro tassello si aggiunge al meraviglioso percorso dei Maneskin. La band è candidata ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista.

A cura di Andrea Parrella

Dopo gli Mtv Ema 2022, i Maneskin aggiungono un'altra candidatura illustre e un nuovo tassello all'incredibile parabola che li ha contraddistinti in questi ultimi anni. La band è candidata ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. L'annuncio è arrivato in queste ore sul sito della Recording Academy. Pochi minuti più tardi è arrivato anche il commento della band sui social: "Non potremmo essere più felici ed entusiasti".

Per la band di The Loneliest, che negli ultimi due anni è stata al centro di una enorme attenzione mediatica dopo il successo all'Eurovision Song Contest del 2021, si tratta dell'ennesima conferma di un percorso che li ha resi ormai una certezza italiana a livello internazionale. In pochi mesi sono stati catapultati sui palchi dei più grandi festival d'Europa e del mondo, chiamati ad aprire i concerti di alcune delle band più altisonanti del globo, tra cui i Rolling Stones.

Le candidature agli Ema 2022

Una candidatura che "consola" dopo il risultato degli Mtv European Musi Awards 2022, dove solo pochi giorni fa i Maneskin erano candidati in due categorie differenti, chiudendo però la serata a mani vuote, vista la vittoria dei Pinguini Tattici Nucleari nella categoria Best Italian Act e dei Muse in quella Best Rock, nelle quali la band era candidata.

I Maneskin negli stadi nel 2023

La candidatura ai Grammy 2023 è l'ennesima soddisfazione per la band dei quattro artisti romani, che continua a registrare successi enormi, sia per i risultati dell'ultimo singolo The Loneliest che per le prospettive future. I Maneskin continueranno ad essere protagonisti nei prossimi mesi e poche settimane fa hanno annunciato che nella prossima estate daranno vita ai primi concerti da stadio in Italia, con due date a Milano, allo stadio San Siro, e allo Stadio Olimpico di Roma.