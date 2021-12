La madre di Federico Aldrovandi ringrazia Fedez per il ricordo del figlio: “Mi aiuta molto” Anche i genitori di Federico Aldrovandi hanno raccolto la citazione di Fedez in “Un giorno in pretura” e lo hanno voluto ringraziare pubblicamente sui social.

A cura di Vincenzo Nasto

Non era sfuggito nell'ascolto del nuovo album di Fedez "Disumano" il nome di Federico Aldrovandi, l'allora 18enne ucciso a Ferrara nel 2005 in seguito a un controllo da parte di quattro agenti di polizia. Infatti nel singolo "da querela" come lo ha definito il cantante milanese, "Un giorno in pretura", Feder canta: "Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovandi, in Italia i migliori non riescono mai a superare i vent'anni". Un brano che ha raccolto anche il plauso di una parte di pubblico, a cui la provocazione sul rapporto tra la politica e il ragazzo scomparso a causa della violenza della polizia, è piaciuto, a tal punto da rendere il brano virale sui social. Proprio da quei social è arrivata nelle ultime ore la sorpresa: i genitori di Aldrovandi hanno voluto ringraziare Fedez per la citazione. Soprattutto perché nelle prossime ore, la madre del ragazzo dovrà testimoniare a Roma per una querela dell'ex questore Graziano.

Fedez aveva anticipato nella presentazione dell'album, la pubblicazione di un brano che avrebbe toccato temi spinosi dell'attualità e della politica italiana. Quel brano di "Disumano" corrisponde a "Un giorno in pretura", in cui vengono toccati personaggi come Matteo Renzi, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Benito Mussolini, Silvio Berlusconi, ma anche Federico Aldrovandi. Il nome del ragazzo che ha perso la vita nel 2005, appena 18enne, a seguito di un controllo di quattro agenti della polizia, ha sorpreso il pubblico, meravigliato dalla citazione del cantante: "Mussolini, Berlusconi, Federico Aldrovandi, in Italia i migliori non riescono mai a superare i vent'anni". Il brano, che ha fatto discutere il web, è arrivato anche alle orecchie di due persone interessate agli eventi: Patrizia Moretti e Lino Aldrovandi, genitori del ragazzo scomparso 16 anni fa. I due hanno tenuto a ringraziare sui social il cantante, con la madre che ha sottolineato quanto è stato importante il brano in un momento molto delicato per lei. Su Twitter ha confessato: "Questo brano oggi mi aiuta molto, visto che domani 2 dicembre dovrò testimoniare a Roma per una querela dell’ex questore Graziano al Manifesto".

Emozionata la risposta di Fedez, che ha pubblicato su Instagram il messaggio di Patrizia Moretti, con sotto un ringraziamento: "Sapere che questa canzone può in qualche modo aiutarla a trovare le energie necessarie per portare avanti questa estenuante battaglia mi rende felice e orgoglioso. Forza Patrizia, noi non dimentichiamo". Ma non è finita qui, perché dopo poche ore appare un nuovo messaggio sulla pagina Facebook di Federico Aldrovandi, scritto dal padre e accompagnato da una vignetta di Vauro che riprende il viso del ragazzo: "È uscito l'album di Fedez ‘Disumano' dove nel brano ‘Un giorno in pretura' vengono citati il nome di Giulio Regeni e Federico Aldrovandi. Il nome di Fedez è un nome d'arte, ma il nome dell'artista è Federico. Che bello. Grazie Fedez. Lino".