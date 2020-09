in foto: Pupo (LaPresse)

Pupo, che in questi giorni è impegnato come opinionista del Grande Fratello, ha pubblicato un post su Facebook in cui denuncia una censura in Russia. Il cantante, infatti, spiega che evidentemente quello che ha cantato nel suo ultimo singolo "Fuori dal gregge", con il cantante russo Alan non è piaciuto a chi gestisce la censura e si autodefinisce, quindi, un "sovversivo". Per il cantante è la prima censura in uno dei Paesi in cui il pubblico maggiormente lo adora, da anni, infatti, il cantante è un punto di riferimento della musica italiana nell'Est europeo, e paradossalmente qualche anno fa anche il suo nome finì in una blacklist del Governo ucraino che ritenne alcuni artisti troppo vicini al Governo di Putin.

La denuncia di Pupo

"Ebbene sì sono un sovversivo: in Russia alcuni passaggi di ‘Fuori dal gregge', il mio duetto con Alan, sono ritenuti dai media, tra cui la Tass, troppo estremi. Parole come gregge e la pecora in maschera antigas del video non hanno passato le maglie della promozione e sono stati interpretati dai media come sovversivi". Lo scorso 18 settembre, infatti, Pupo, che da anni, in Italia, è diventato anche un volto di riferimento della televisione, ha pubblicato questo duetto con il collega russo, cantato in entrambe le lingue, un brano che è pieno di metafore, ironico e provocatorio che affronta la battaglia contro il Covid-19: "Mi conoscete – sottolinea Pupo sui social – metafore, ironia e provocazione sono la base del mio lavoro".

Pupo al Grande Fratello Vip

Il cantante, intanto, è uno dei protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, partito qualche settimana fa e già nel mezzo di tante polemiche (compresa la cacciata di Fausto Leali a causa della sua N-Word), confermandosi come uno dei volti più popolari della tv italiana. Quest'anno, poi, Pupo ha anche festeggiato i 40 anni di uno dei suoi più grandi successi "Su di noi", mentre ad agosto ha pubblicato "Avere vent'anni", arrivato dopo "Il rischio enorme di perdersi", un'instant song sull'esperienza della quarantena arrivato.