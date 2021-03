Era stato uno dei personaggi a far parlare più di sé durante l'ultima stagione di X Factor, anche senza esser arrivato alla fase finale del programma, a causa dell'eliminazione decisa dalla sua capitana Emma Marrone. Stiamo parlando di Roccuzzo, cantautore siciliano che si era presentato alla terza puntata delle Audition con il brano di Elisa "Promettimi", che negli ultimi giorni ha pubblicato anche una reinterpretazione del brano di Franco Battiato "La cura". Il singolo è diventato virale sulla piattaforma cinese TikTok, riuscendo ad entrare nelle posizioni più alte della classifica delle canzoni più utilizzate sull'applicazione.

La riscoperta di Battiato su TikTok

Un classico della musica italiana, una canzone in grado di riunire più generazioni musicali, a tal punto da riuscire a incidere anche in un luogo e in un pubblico in cui non ci si sarebbe mai aspettati: stiamo parlando del singolo "La cura" di Franco Battiato, pezzo pubblicato nel 1997, estratto dall'album "L'imboscata", arrivato tra le canzoni più virali su TikTok Italia, anche grazie all'interpretazione del brano da parte di Roccuzzo. Il cantautore siciliano, che aveva sorpreso durante le scorse audition di X Factor 2020 con il brano di Elisa "Promettimi", è ritornato nelle scorse settimane con la pubblicazione del brano di Franco Battiato, riarrangiato da Danilo Amerio. Il singolo è stato utilizzato in più di 30mila video su TikTok, diventando uno degli sfondi sonori più usati sulla piattaforma, come sottofondo ai video in cui si osservano scene di amore, da quello familiare a quello di coppia, ma anche quello rivolto ai propri animali domestici.

Il rapporto tra Roccuzzo e Battiato

In attesa del suo primo album ufficiale, Roccuzzo ha reinterpretato alcuni dei più grandi successi italiani degli anni passati, da Elisa a Franco Battiato, con cui dice di avere un rapporto particolare, soprattutto con il brano "La cura: "Ci sono canzoni eterne e La cura è una di queste. Volevo lasciare il mio colore in questa versione. Vorrei trasportare il suo significato intenso nella difficile situazione in cui stiamo vivendo. La distanza ci sta facendo capire quali sono i valori importanti, e in un momento così particolare volevo dedicare a tutti questa bellissima opera di Battiato: un messaggio d’amore che invita a prenderci cura delle persone che ci stanno a cuore e del nostro futuro. Tengo tanto a questo brano, anche perché fa parte della mia terra, radici e cultura»