Kendrick Lamar torna in Italia: il rapper sarà a luglio 2023 all’Arena di Verona Kendrick Lamar torna in Italia per un’unica data: si esibirà per la prima volta all’Arena di Verona il 17 luglio 2023.

A cura di Cristina Somma

Kendrick Lamar torna in Italia per un'unica data prevista per il 17 luglio all'Arena di Verona, uno dei più importanti templi italiani della musica che negli ultimi anni ha accolto grandi artisti di fama nazionale e internazionale. L'ultima volta dell'artista in Italia è stata da headliner al Milano Summer Festival 2022 in occasione della data di apertura del suo tour. Il suo concerto con 24mila persone presenti è stato uno dei più attesi dell'estate. L'esibizione è durata circa un'ora e mezza in cui ha tenuto il palco da solo, non essendoci nessun altro musicista sul palco. Con lui, infatti, c'era solo un corpo di ballo ad accompagnare la performance. Il live si è concluso con una sfilata dei ballerini e un discorso sull'amore interamente in inglese, nessuna parola in italiano da parte del cantante.

Il rapper californiano è uno dei musicisti più influenti della sua generazione, autore di album come "To Pimp a butterfly" e "DAMN.", nella sua carriera ha vinto molti premi importanti, come ad esempio il Premio Pulitzer, primo rapper nella storia. Il suo ultimo album, intitolato Mr. Morale & The Big Steppers è stato pubblicato nel maggio 2022 e accolto da consensi internazionali. Il disco è stato molto discusso, non solo per la sua musica, ma anche per la copertina che mostra Lamar con in testa una corona di spine in titanio, firmata Tiffany, tempestata di diamanti, fatta a mano e dal costo esorbitante. La release è stata inoltre certificata platino dalla RIAA e gli ha consentito di vincere 3 Grammy Awards alla cerimonia del 2023.

In totale Kendrick Lamar, 35 anni, ha vinto 163 premi su 399 nomination, ha conquistato 13 Grammy Awards di cui un premio per l'album dell'anno nel 2014, sei Billboard Music Awards e un ASCAP Award per le sue composizioni musicali. I biglietti per lo spettacolo all'Arena di Verona sono disponibili dalle ore 16 di martedì 28 febbraio 2023 sul sito di Vivo Concerti. Nei punti vendita autorizzati invece saranno disponibili a partire dalle ore 10 di domenica 5 marzo 2023.