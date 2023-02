Kekko dei Modà festeggia i 45 anni in quarantena col Covid: “Per fortuna l’ho preso dopo Sanremo” Kekko Silvestre dei Modà pubblica un videomessaggio su Twitter per il suo compleanno. Dice di essere in quarantena a causa del covid contratto dopo Sanremo, dove era in gara con la canzone Lasciami.

In foto: Kekko Silvestre (Foto Claudio Bernardi/LaPresse)

Kekko Silvestre dei Modà pubblica un videomessaggio su Twitter in occasione del suo compleanno. Dice di essere in quarantena perché risultato positivo al covid dopo Sanremo, dove ha partecipato con la canzone "Lasciami". "Buongiorno a tutti – ha detto il cantante nel video – oggi compio 45 anni e sarà il mio primo compleanno in quarantena perché tornato da Sanremo ho preso il Covid. Che dire? La cosa positiva, oltre al test, è che mi sia venuto questa settimana e non la scorsa, altrimenti sarebbero stati problemi".

Contestualmente ha ringraziato i fan che l'hanno seguito e supportato durante la gara, raccontando che dovendo trascorrere del tempo a casa è tornato a guardare con nostalgia le immagini del festival di Sanremo 2023 e ha potuto apprezzare maggiormente tutte le persone che l'hanno supportato. "Vi ringrazio per gli auguri che mi arriveranno – ha concluso – non vedo l'ora di riabbracciarvi e riprendermi da quest'influenza bella tosta. Meno male che ero vaccinato. Vi voglio bene, ci rivediamo presto".

Nel video che Kekko Silvestre dei Modà registra disteso sul divano a un certo punto appare anche il suo cagnolino, nascosto tra i suoi piedi. "C'è con me anche il Pau – dice Kekko – che anche lui ha il Covid, è qui mogio, mogio. Probabilmente stando sempre con me se l'è beccato anche lui". Il chihuahua infatti è stato con Kekko anche a Sanremo durante i giorni del festival, sono inseparabili da quando l'ha preso. Era con lui durante la conferenza stampa organizzata prima della sua esibizione all'Ariston. In quella circostanza però durante l'intervento il cantante ha lasciato il suo fedele compagno in braccio a sua madre, che a sua volta possiede un chihuahua. Poi l'ha portato ancora con sé alla cena di gala e ad altri eventi più mondani. Il nome Pau è un tributo a Pau Dones, grande amico di Kekko e frontman degli Jarabe de Palo, scomparso nel giugno del 2020 dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon.