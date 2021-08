Kanye West pubblica Donda, finalmente il nuovo album è disponibile “Donda”, il nuovo disco di Kanye West, si compone di ventisette tracce ed è disponibile dalle ore 14 di oggi, ora italiana, 29 agosto. Un progetto molto particolare, che è arrivato soltanto dopo numerosi show concettuali e listening party. Attualmente è disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui Spotify.

Dopo tanta attesa, è finalmente uscito l'ultimo album di Kanye West, "Donda". Un disco lunghissimo, composto da ben ventisette (27!) brani, che arriva dopo tanti rinvii e diversi annunci. Come è stato confermato dal manager del rapper, Bu Thiam, l'album è in uscita. Prosegue, intanto, la polemica a distanza con Drake.

È uscito il nuovo album di Kanye West

"Donda", il nuovo disco di Kanye West, si compone di ventisette tracce ed è disponibile dalle ore 14 di oggi, ora italiana, 29 agosto. Un progetto molto particolare, che è arrivato soltanto dopo numerosi show concettuali e listening party. Attualmente è disponibile su tutte le principali piattaforme, tra cui Spotify. Il disco si apre con il refrain ripetuto, come un mantra: donda, donda, donda, donda, donda, donda. È il brano che apre il disco e apre la strada a Jail, seconda traccia del disco.

Perché si chiama Donda

Il disco si chiama "Donda" perché è la casa in cui è cresciuto Kanye West a South Shore a Chicago, la casa che è stata danneggiata dai fan di Drake, suo grande rivale. Si tratta, riporta il sito Uproxx, della stessa casa riprodotta al centro del campo del Soldier Field durante uno degli eventi di presentazione dell'album lo scorso il 26 agosto. "Donda", l'abitazione, è stata anche ricomprata lo scorso anno, abitazione che il rapper sta tuttora ristrutturando. Kanye West ha pubblicato sui suoi canali social uno screenshot di una mappa che si presume sia proprio la villa di Drake a Toronto. Il rapper ha poi cancellato il messaggio, non abbastanza in tempo perché diventasse virale. C'era tanto hype su questo disco e, ora che è stato pubblicato a sorpresa, non si parla d'altro. "Donda" sarà certamente il disco della settimana.

Le tracce di Donda

Donda Chant Jail God Breathed Off the grid Hurricane Praise God Jonah Ok Ok Junya Believe What I Say 24 Remote Control Moon Heaven and Hell Donda Keep My Spirit Alive Jesus Lord New Again Tell the vision Lord I Need You Pure Souls Come to Life No Child Left Behind Jail pt 2 Ok Ok pt 2 Junya pt 2 Jesus Lord pt 2

La presentazione del disco

L'uscita era inizialmente prevista per luglio 2021, ed è stata anticipata da tre ormai leggendarie presentazioni e performance artistiche che hanno infranto ogni record. La prima, il 22 luglio al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, ha battuto il primato mondiale del livestream di Apple Music, con oltre 3 milioni e 300mila utenti sintonizzati (più del doppio del record precedente). Con la seconda, in data 5 agosto, è riuscito a fare ancora meglio, con 5 milioni e 400mila utenti collegati e 7 milioni di dollari di merchandising venduto tra i 30mila spettatori presenti in loco. Il terzo evento in streaming da Chicago ha generato oltre un miliardo di interazioni sui social (dal 7 luglio in poi, data della riattivazione del suo account Instagram, Kanye ha guadagnato 7 ulteriori milioni di follower).

Donda, un vero e proprio corpus che musicalmente viaggia tra il presente, il passato e il futuro di Kanye, con 27 tracce per un totale di 1h e 48 minuti di musica. Più che un semplice album, è innanzitutto una performance in divenire, costituita anche da imponenti installazioni artistiche, come la ricostruzione della casa d'infanzia di Kanye al Soldier Fields Stadium di Chicago, o la rappresentazione del matrimonio dell'artista e del suo fallimento attraverso la celebre messa in scena, durante l'ultimo evento di agosto, di una misteriosa sposa vestita da un abito haute couture e di un Kanye avvolto dalle fiamme. La struttura stessa del disco è stata fluida fino al minuto prima della pubblicazione della tracklist definitiva.