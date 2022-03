Kanye West non potrà esibirsi ai Grammy a causa del suo “preoccupante comportamento online” Dopo la sospensione di 24 ore del suo account Instagram, il rapper Kanye West è stato escluso dalla cerimonia dei Grammy 2022 per via del “preoccupante comportamento online sui suoi social”.

A cura di Elisabetta Murina

Kanye West non potrà esibirsi alla cerimonia dei Grammy 2022, in programma il 3 aprile alla Grand Arena di Las Vegas. La notizia è stata annunciata dal sito americano Variety e ripresa sui social da The Game, collaboratore del rapper nel suo ultimo album Donda. Dopo essere stato sospeso da Instagram per 24 ore, West è stato nuovamente punito a causa del "preoccupante comportamento online sui suoi social", e quindi escluso dall'evento.

Kanye West escluso dai Grammy, le motivazioni

Kanye West avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia con ben 5 nomination grazie al suo ultimo album, Donda, esibendosi anche dal vivo. Ma a poco più di due settimane dall'evento, Variety ha fatto sapere che il rapper americano, ex marito di Kim Kardashian, non salirà sul palco della MGM Grand Arena di Las Vegas il prossimo 3 aprile. Tra le motivazioni c'è il suo "preoccupante comportamento online", che solo qualche giorno fa ha portato Instagram a sospendergli l'account per via di insulti e messaggi anche a sfondo razziale contro il conduttore Pete Davidnson. Dopo la drastica decisione, il rapper The Game ha pubblicato un lungo post sul suo profilo social, prendendo le difese del collega e collaboratore: "Più volte ci mostrano che vogliono solo rubare la cultura, non consentono mai di essere loro pari. […] Ci limiteremo a dire che è tutto una continua mancanza di rispetto per noi e per tutto ciò che abbiamo portato al tavolo dell'intrattenimento, media e sport negli ultimi 100 anni".

Perché il suo account Instagram è stato sospeso per 24 ore

Instagram ha deciso di sospendere il profilo di Ye (nome con con cui Kanye West ha scelto di farsi chiamare) per via di alcuni messaggi anche a sfondo razziale scambiati con il conduttore di origine sudafricana Trevor Noah. Questi non sono stati visti di buon occhio da Meta, l'azienda proprietaria del social, che ha preso la drastica decisione. Sullo sfondo anche i messaggi lanciati nelle settimane precedenti da Ye sul proprio profilo, dagli attacchi allo stand-up comedian Davidson al video di Eazy con il rapper di Compton The Game.