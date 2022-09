Justin Bieber cancella il tour mondiale per motivi di salute: “Ho ancora bisogno di riposare” Il cantante ha annunciato lo stop al tour mondiale per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Justin Bieber si ferma ancora. Il cantante ha annunciato lo stop al tour mondiale per il peggioramento delle sue condizioni di salute. Aveva già annunciato uno stop all'inizio di quest'anno dopo che gli è stata diagnosticata la sindrome di Ramsay Hunt, ora su Instagram spiega: "Per l'aggravarsi dei sintomi non sarò in grado di continuare, ho dato tutto quello che potevo ma ora devo riposare".

Il messaggio di Justin Bieber

Justin Bieber aveva ripreso il suo Justice World Tour a luglio, ma adesso, dopo alcune date in Europa e quella brasiliana a Rio, ha spiegato che – in accordo con la famiglia e i medici – la cosa migliore per lui è darsi tempo e riposo: "Dopo un primo periodo di riposo e dopo aver consultato i miei medici, la mia famiglia e il mio team, sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato tanto. Al concerto di Rio ho dato tutto quello che potevo. Mi sento esausto e credo che adesso sia arrivato il momento di dare priorità ai miei problemi di salute".

Sindrome di Ramsay Hunt: cause, sintomi, cure

La sindrome di Ramsay Hunt è un disturbo che si manifesta con effetti neurologici ed è causato dalla riattivazione del virus della varicella, l'Herpes Zoster. Come è noto, l'Herpes Zoster è un virus che resta dormiente in tutti quelli che hanno avuto la varicella ma può sempre replicare in seguito a un indebolimento del sistema immunitario, specie negli anziani.

Tra i sintomi della sindrome di Ramsay Hunt: eruzione cutanea, paralisi di un lato del viso, perdita dell'udito, vertigini, incapacità a corrugare la fronte, palpebra cadente, incapacità a chiudere l'occhio, pendenza del labbro, alterazione della saliva. Tra le cure possibili: vaccini, antivirali attivi e corticosteroidi, che riducono il dolore.