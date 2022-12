Junior Eurovision 2022: scaletta, orari e quando si esibisce l’Italia con Chanel Dilecta Domenica 11 dicembre andrà in onda la fase finale del Junior Eurovision 2022, in onda su Rai 1: a rappresentare l’Italia Chanel Dilecta con il brano “Bla Bla”.

Si avvicina domenica 11 dicembre, quando dall'Arena Demircian di Erevan, in Armenia, andrà in onda il Junior Eurovision 2022, la kermesse che mette di fronte tutti i migliori artisti, minori di 14 anni, che rappresenteranno la propria nazione davanti all'Europa. L'evento, per la prima volta trasmesso su Rai 1, in diretta il prossimo 11 dicembre dalle ore 16, vedrà impegnata a rappresentare i colori azzurri Chanel Dilecta con "Bla Bla", che sfiderà gli altri 15 partecipanti. Da venerdì 9 dicembre sarà possibile osservare in anteprima tutte le esibizioni, con i fan che potranno votare i migliori tre, compreso il proprio paese se partecipa. La prima manche di voto si chiude pochi minuti prima dell'inizio del programma, a cui verranno aggiunti i voti della seconda manche dopo le esibizioni all'Arena Demircian di Erevan, in Armenia, per il punteggio finale.

La scaletta del Junior Eurovision 2022

Saranno 16 i partecipanti al Junior Eurovision 2022: gli artisti si esibiranno l'11 dicembre alle ore 16 italiane dall'Arena Demircian di Erevan, in Armenia, in diretta su Rai 1 con il commento di Mario Acampa e Francesca Fialdini. Qui la scaletta dell'esibizione, non in ordine d'uscita.

Kejtlin Gjata, Albania, "Pakëz Diell"

Nara, Armenia, "Dance"

Lissandro, Francia, "Oh Maman"

Mariam Bigvava, Georgia, "I Believe"

Sophie Lennon, Irlanda, "Solas"

Chanel Dilecta, Italia, "Bla Bla"

David Charlin, Kazakhistan, "Jer-Ana (Mother Earth)"

Gaia Gambuzza, Malta, "Diamonds in the skies"

Luna, Olanda, "La Festa"

Lara feat. Jovan & Irina, Macedonia del Nord, Životot E Pred Mene

Laura, Polonia, "To the moon"

Nicolas Alves, Portogallo, "Anos 70"

Katarina Savić, Serbia, "Svet Bez Granica"

Carlos Higes, Spagna, "Senorita"

Zlata Dziunka, Ucraina, "Nezlamna (Unbreakable)"

Freya Skye, Regno Unito, "Lose my head"

Il sistema di votazione e il televoto

Ci saranno due manche di voto per il Junior Eurovision 2022. La prima partirà il prossimo 9 dicembre alle ore 20, in cui sarà possibile votare tutte le esibizioni in anteprima, pubblicate sul canale JESC.TV o sul profilo YouTube del Junior Eurovision 2022. Sarà possibile votare anche partecipanti della propria nazione, al contrario dell'Eurovision Song Contest. La prima manche si chiuderà pochi minuti prima della finale dell'11 dicembre alle ore 16. La seconda manche inizierà proprio dopo la fine della sedicesima e ultima esibizione, in cui il pubblico avrà una finestra di 15 minuti per esprimere il voto. Infine, tutti i voti saranno convertiti e rivelati alla fine dello spettacolo.