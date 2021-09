Jovanotti sta organizzando un grande evento per il 2022, sperando nelle capienze al 100% In attesa che il Governo si esprima sulle capienze per gli spettacoli live, dopo che il CTS ha parlato di 100% all’aperto e 80% al chiuso, c’è chi, come Jovanotti, pensa positivo e comincia a organizzare un grande evento per l’estate 2022: “Forse a fine ottobre riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022”.

Jovanotti (Getty)

In attesa che il Governo si esprima sulle capienze per gli spettacoli live, dopo che il CTS ha parlato di 100% all'aperto e 80% al chiuso, c'è chi, come Jovanotti, pensa positivo e comincia a organizzare un grande evento per l'estate 2022. Sono state settimane di fuoco per quanto riguarda il rapporto tra il settore musicale e la Politica, con un'intesa ormai ai minimi e proteste scoppiate sia con eventi come quello di Salmo che con richieste scritte ma non meno veementi come quelle di Cosmo, che a Fanpage.it paventava un'invasione di piazza nel caso si continuassero a tenere le discoteche e gli altri luoghi chiusi senza una capienza completa, dopo due anni di sacrifici.

Jovanotti, però, ha scritto ai propri fan, tramite i suoi social che ha intenzione di annunciare, tra qualche settimana, al più tardi un mesetto e mezzo un evento importante per l'estate 2022: "Dai che forse a fine ottobre (per sicurezza diciamo metà novembre) riusciamo a darci un appuntamento vero per l’estate 2022! La riapertura al 100% è ormai quasi certa e appena ne avremo la conferma con la mia squadra ci organizziamo per raccontarvi quello che stiamo preparando da mesi e che continueremo a preparare fino a quando ci vedremo dal vivo. Intanto io sto qua in uno studio a registrare canzoni, la maggior parte delle quali nate con il cuore rivolto al momento in cui accenderemo l’impianto audio sotto al sole. #lorenzo2022 #lannodellatigre #jova55 #MMXXII".

Il cantante, ovviamente, si rifà proprio all'idea dell'apertura al 100% per i luoghi all'aperto, lui che solo tre anni fa aveva organizzato il primo tour di dimensioni enormi sulle spiagge italiane. E pare proprio che l'idea sia quella di pensare ancora una volta a un evento diverso dai soliti. Il tutto in un'estate che, se le cose miglioreranno a livello di pandemia, potrebbe ingolfarsi di eventi, recuperando quelli fissati nei due anni passati e rimandati e quelli nuovi annunciati o ancora da annunciare. Sarà un'estate 2022 molto calda e probabilmente piena di eventi. Covid permettendo.