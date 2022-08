Jova Beach Party a Vasto Marina: scaletta, orari e come arrivare all’area eventi lungomare Il Jova Beach Parry arriva a Vasto il prossimo 19 e 20 agosto, ecco tutte le informazioni su scaletta, viabilità e parcheggi.

A cura di Redazione Music

Jovanotti alla prima del Jova Beach Party (Michele "Maikid" Lugaresi)

Il Jova Beach Party si sposta dalla Calabria all'Abruzzo e dopo Roccella Jonica si dirige verso Vasto dove Jovanotti si esibirà il 19 e 20 agosto prossimo sul lungomare della cittadina in provincia di Chieti. Nonostante le polemiche di alcune sigle ambientaliste, che colpiscono in particolare questa data, lo show si farà, come conferma il Sindaco Francesco Menna a VastoWeb: "È un evento unico per questa città, un evento che cambierà il modo di fare concerti, cultura, eventi, spettacoli e che porterà un valore aggiunto a Vasto, a Provincia e Regione". Il Comune ha varato un piano traffico per l'evento che partirà dalle 15 con apertura porte alle 13.30.

Vasto è stata una data complessa nel 2019, quando il Prefetto di Chieti lo bloccò costringendolo a spostarsi a Montesilvano. E anche quest'anno non sono mancate le critiche da parte degli ambientalisti che lamentano, per esempio la "completa distruzione della vegetazione naturale presente". Il Sindaco risponde così su Facebook: "È stata riconsegnata alla città una Piazza suggestiva per eventi culturali e musicali.Qualcuno forse voleva ancora strutture fisse, topi, cattivi odori. Per quanto attiene la siepe rimossa, sarà ripiantata e tra qualche mese sarà più rigogliosa di prima" mentre a chi parla di problemi logistici dice: "Gli eventi portano con sé il segno più di una ricaduta economia di diversi milioni di euro, di una ricaduta di immagine, di pubblicità. È normale che ci possano essere delle possibili incomprensioni con alcuni utenti o sacrifici minimi da chiedere. Ringraziamo coloro che capiscono che l'evento significa questo".

La scaletta del Jova beach party a Vasto Marina

Anche questa volta, come per le date precedenti, non esiste una scaletta precisa perché il cantante ama cambiare di volta in volta i pezzi in ase al luogo in cui è e anche in base agli ospiti che lo accompagneranno sul palco durante la giornata. Di certo, però, non mancheranno gli ultimi singoli come "Il boom" ma soprattutto "I love you, baby", canzone che gli ha permesso di tornare in vetta alle classifiche di ascolto, così come grandi classici come "Bella", "Il più grande spettacolo dopo il Big Bang", "Sabato", Ragazzo fortunato", tra le altre.

A che ora inizia e finisce il concerto di Jovanotti

La festa del Jova Beach Party comincerà a partire dal primo pomeriggio, con l'apertura dei cancelli prevista intorno alle 13.30 e l'inizio della musica dalle 15. Ovviamente a quel'ora comincia la festa con i dj set, gli interventi del cantante, ospiti etc, mentre a partire dalle 21/21.30 il catante salirà sul palco per far ascoltare le sue canzoni.

Strade chiuse e navette gratuite: la viabilità a Vasto Marina

Il Sindaco di Vasto ha ordinato un piano traffico che prevede che già dalla serata del 18 agosto "sarà interdetta al transito e alla sosta dei veicoli nel tratto ricompreso dal Lungomare Cordella nord (zona Bagnante ) fino all’intersezione con la Statale 16 (Autostello – Park Hotel)" tranne a chi ha ottenuto il pass come residenti, domiciliati, lavoratori, proprietari di attività commerciali e ricettive, ospiti di strutture alberghiere. Il transito veicolare sarà consentito fino alle ore 10,00 del 19 e 20 agosto 2022, ma per gli spostamento verso l'area concerto sono stati organizzate 37 navette che garantiranno gratuitamente il collegamento con Vasto Marina, Stazione Vasto-San Salvo e le aree di parcheggio che sono a pagamento: