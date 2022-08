Jova Beach Party a Roccella Jonica: scaletta, orari e come arrivare all’Area Natura Village Il Jova Beach Party arriva a Roccella Jonica, in Calabria. Jovanotti si prepara a una due giorni di concerti che comincia oggi 12 agosto e si ripeterà il 13 agosto.

A cura di Francesco Raiola

Jovanotti (ph Michele Maikid Luganesi)

Il 12 e 13 luglio il Jova Beach Party, il tour sulle spiagge di Jovanotti si sposta in Calabria, a Roccella Jonica, dopo la due giorni sul lungomare di Fermo. Continua il giro d'Italia del cantante che nei giorni scorsi ha dovuto affrontare alcune critiche sull'impatto ambientale dei suoi concerti. Partito il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro, il tour di Jovanotti sta percorrendo anche alcune delle spiagge toccate durante la prima edizione, nel 2019, come avvenne proprio a Roccella dove, come per ogni show, sono attesi tantissimi ospiti musicali e non solo oltre a un piano per la viabilità. C'è molta attesa nella città calabrese, dove sono attese circa 60 mila persone che potranno accedere all'area concerto a partire dalle ore 15: "Tra pochi giorni vivremo una straordinaria, colorata, entusiasmante invasione. Sarà di nuovo una magnifica festa" aveva detto il sindaco Vittorio Zito. Resta l'incognita meteo, visto che per oggi è prevista pioggia in mattinata e nel primo pomeriggio, stando al Meteo dell'Aeronautica, così come ci sono probabilità di rovesci anche nel pomeriggio del 13.

La scaletta del Jova Beach Party a Roccella Jonica

La scaletta del Jova Beach Party come sempre è variegata e cambia di data in data, a seconda della voglia di Jovanotti e degli ospiti che saliranno sul palco. Come sempre, anche per Roccella, i grandi successi del cantante si uniranno alle nuove canzoni, su tutte la hit di questa estate "I love you baby" e "Il boom". Non dovrebbero mancare classici come "Sabato", "Una tribù che balla", "L'estate addosso", "Le tasche piene di sassi", oltre a "Penso positivo" e "L'ombelico del mondo" giù fino a "ragazzo fortunato" e "A te".

A che ora inizia e finisce il concerto di Jovanotti

Quella di Jovanotti è una festa che dura gran parte della giornata. Insomma, dimenticate i classici concerti, anche lunghi, da due ore e mezza o tre ore. Il cantante, infatti, si muoverà tra i vari palchi a partire dalle 15: si parte nel primo pomeriggio, infatti, per arrivare fino a notte. Verso le 20.30 comincerà, però, quello che è il nocciolo dell'evento, con il concerto vero e proprio del cantante, ma andare dalle 15 significa godere appieno dell'esperienza Jova Beach Party.

Strade chiuse e navette gratuite: la viabilità a Roccella Jonica

Il Comune di Roccella ha emanato un'ordinanza per il piano di viabilità durante i due giorni del Jova Beach Party che prevede il divietpo di accesso in città a partire dalle 10.00 del 12 agosto alle ore 3.00 del 13 agosto e dalle ore 10.00 del 13 fino alle 3.00 del 14. Ovviamente potranno entrare solo i veicoli di proprietà di residenti e domiciliati, già muniti di vetrofania per il parcheggio gratuito nelle aree di sosta a pagamento del Comune di Roccella Ionica e ai veicoli di proprietà di residenti e domiciliati che non espongono la vetrofania di autorizzazione al parcheggio su strisce blu, nonché ai veicoli di dipendenti di imprese pubbliche e private con sede nel Comune di Roccella Ionica, solo se muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Municipale. È, inoltre, istituito il divieto assoluto di transito e circolazione su tutto il territorio comunale compreso tra l’incrocio SS 106 Via Giardini lato sud e l’incrocio SS 106 Via Corrado Alvaro lato nord per il 12 agosto dalle ore 12.00 alle ore 17.00 e dalle ore 23.00 alle ore 03.00 del giorno successivo 13 agosto 2022; e per il 13 AGOSTO dalle ore 12.00 alle ore 17.00 e dalle ore 23.00 del 13 agosto alle ore 03.00 del giorno successivo 14 agosto 2022. Sul lungomare Sisinio Zito il transito e la circolazione saranno vietati dalle ore 07.00 del 12 agosto alle ore 13 del 14 agosto. Il Comune ha messo a disposizione delle navette che porteranno i fan all'area concerto: per tutte le informazioni sulle navette vi rimandiamo al sito del comune di Roccella Jonica.

Come arrivare al concerto di Jovanotti il 12 e il 13 agosto

Il Comune fa sapere che il concerto, che si terrà nel tratto di spiaggia immediatamente alle spalle del Porto delle Grazie Lato Nord, sarà raggiungibile esclusivamente a piedi percorrendo il Lungomare Sisinio Zito che sarà accessibile in tre punti:

Il Varco Dogana, riservato a chi arriva in motociclo;

Il Varco Ponte Rossetti, riservato a chi giunge in auto parcheggiando nei parcheggi pubblici di Via Lacchi e Via Giardini;

Il Varco Ponte Zirgone, riservato a chi giunge in auto parcheggiando nei parcheggi a pagamento in Contrada Vasì, a chi giunge in autobus e a chi giunge in treno.

Per tutte le i formazioni che riguardano le specifiche per chi arriva in auto, moto, treno o autobus è possibile consultare le disposizioni del Comune.