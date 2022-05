Johnny Depp sarà in Italia con Jeff Beck: l’attore in tour come chitarrista a luglio Jeff Beck ha annunciato che per il suo tour europeo, quindi anche nelle date italiane, porterà sul palco, come chitarrista, l’attore Johnny Depp.

A cura di Francesco Raiola

Che Johnny Depp ami la musica è cosa nota, al punto che ha anche fondato gli Hollywood Vampires assieme a Alice Cooper e Joe Perry. Ma l'attore, protagonista in questo momento per la causa che lo vede di fronte all'ex moglie Amber Heard, processo che da settimane tiene gli Usa incollati alla tv e ai giornali, sarà protagonista anche in Italia grazie a Jeff Beck che ha deciso di portarlo in tour con sé come chitarrista. L'attore, quindi, sarà protagonista dei concerti che Beck terrà a Perugia, Gardone Riviera, Pordenone e a quello appena annunciato che si terrà all’Arena della Regina di Cattolica.

Già nei giorni scorsi aveva fatto molto parlare la presenza di Depp proprio in tour con Beck a Sheffield, nel Regno Unito, quando l'attore era salito sul palco per accompagnare l'amico in "Isolation" la canzone che proprio i due musicisti hanno pubblicato nel 2020, riprendendo quella che John Lennon pubblicò nel 1970. Beck è impegnato, infatti, in un tour europeo che lo ha riportato live a tre anni di distanza dagli ultimi concerti che tenne al Crossroads Guitar Festival di Eric Clapton e in altri festival negli Stati Uniti. Poi la pandemia lo costrinse a rinviare i concerti che avrebbe dovuto tenere nel 2020, portandolo a recuperare alcuni di quelli proprio in questo nuovo tour.

La presenza di Depp sul palco farà senza dubbio discutere, vista anche l'attenzione mediatica enorme che il processo per diffamazione sta ottenendo, con accuse reciproche tra gli ex coniugi, e una lotta mediatica e social che ha portato alla creazione di vere e proprie tifoserie. Indipendentemente dal verdetto, quindi, Depp ha scelto cosa farà in queste settimane, accompagnando sul palco uno dei chitarristi più noti al mondo, quel Jeff Beck che ha vinto 8 Grammy Awards, tra i 100 migliori chitarristi di sempre per Rolling Stone, membro della Rock & Roll Hall of Fame e fondatore degli storici Yardbirds e che in Italia suonerà il 17 luglio all'Umbria Jazz di Perugia, il 18 all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, il 20 al Blues & co. Festival di Pordenone e il 21 proprio a Cattolica.