Jennifer Lopez utilizza il pronome neutro “they” per presentare la figlia Emme Jennifer Lopez ha utilizzato i pronomi neutri “they/them” per presentare al pubblico Emme Maribel Muñiz, figlia nata dal legame con Marc Anthony, durante un evento a Los Angeles.

A cura di Stefania Rocco

Star del LA Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, Jennifer Lopez ha voluto accanto a sé sul palco Emme Maribel Muñiz, figlia 14enne nata dal legame con l’ex compagno Marc Anthony. Per presentarla al pubblico prima che la giovane la raggiungere sul palco, la popstar ha utilizzato i pronomi neutri “they/them”, usati (nella lingua inglese, la traduzione in italiano è più complessa ed è sbagliato semplificare utilizzando il pronome "loro") dalle persone di genere non binario per riferirsi a se stesse.

Emme Maribel Muñiz si esibisce insieme alla madre Jennifer Lopez

Prima che la 14enne Emme la raggiungesse sul palco, J.Lo ha voluto introdurla personalmente: “L’ultima volta che ci siamo esibite insieme (“we performed together” ha detto, che in inglese non ha genere), eravamo in un grande stadio come questo, e da quel momento le ho sempre chiesto (“I task them” è la frase originale della popstar) di cantare con me, ma non ha voluto. Quindi questa è un’occasione molto speciale. È molto impegnata (“they are very, very busy”). E costosa. Devo pagare quando si esibisce, ma vale ogni singolo penny perché è il mio partner di duetti preferito di tutti i tempi”.

La precedente esibizione in coppia al SuperBowl

Emme e la madre Jennifer Lopez si sono esibite nella canzone A” Thousand years” di Christina Perri. Il video della performance è finito sui social dov’è diventato virale. Figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony, è nata nel 2008 a New York. Ha un fratello gemello, Maximilian David Muñiz. La nascita dei gemelli fu celebrata con una copertina su People che fece il giro del mondo. La relazione tra la cantante e l'ex compagno (altro famoso artista) terminò nel 2011, 3 anni dopo la nascita dei gemelli Emme e Max. Emme si era già esibita accanto alla madre nel 2020, durante l'halftime del SuperBowl.