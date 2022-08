J-Ax compie 50 anni, i festeggiamenti con il figlio Nicolas e gli auguri di Fedez Cifra tonda per J-Ax che oggi, 5 agosto, compie 50 anni: su Instagram ha mostrato per la prima volta il figlio Nicolas, coperto sul volto con una maschera di Spiderman, raccontando di festeggiare insieme a lui. Tra i tanti messaggi di auguri anche quello di Fedez.

A cura di Gaia Martino

Alessandro Aleotti alias J-Ax oggi compie 50 anni e per l'occasione ha scritto un lungo messaggio sui social in cui racconta di essere grato alla vita per ricevere ogni giorno l'amore da famiglia e amici e di aver conquistato il successo che desiderava. Si mostra al fianco del figlio, nato nel 2017 dall'unione con la moglie Elaina Coker, su un letto: alla foto ha aggiunto uno scatto del passato risalente a quando era bambino. Tra i tanti, non potevano mancare gli auguri di Fedez con cui, dopo quattro anni dal litigio che li aveva separati, si è riunito negli ultimi mesi.

J-Ax festeggia 50 anni con il figlio Nicolas e la famiglia

J-Ax oggi festeggia 50 anni con il suo Nicolas: "Mi dicono che questo sia un compleanno importante, lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Dopo averli messi a letto, andrò a suonare" ha scritto questa mattina l'artista accompagnando il lungo messaggio a due fotografie. Nella prima è con il figlio con la maschera di Spiderman e il loro cane, nella seconda mostra lui da bambino vicino alla sua famiglia.

Ho tutto quello che mi serve. Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dai torti subiti. Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi. Grazie davvero mother***kers.

…. E LA TORTA A MEEEEE..J.Ax. “Half a century living free and writing hard, and it ain’t stopping.”

Il post ha collezionato tantissimi messaggi, tra colleghi e amici come Nina Zilli, Katia Follesa, Mr Rain, Shade, tutti gli hanno dedicato cuori e auguri di buon compleanno. Tra le sue story anche Fedez ha omaggiato il suo amico ritrovato dopo quattro anni dal litigio.

Gli auguri di Fedez per J-Ax

Negli ultimi mesi si sono ritrovati, quattro anni dopo quel litigio che li fece separare. Nessuno immaginava più di rivederli insieme, e invece Fedez e J-Ax si sono riabbracciati facendo un enorme regalo ai loro seguaci. E quell'abbraccio lo ha reso pubblico il rapper marito di Chiara Ferragni tra le sue story: "Tanti auguri" ha scritto per il suo amico come testo sulla foto che ha riempito il cuore di fan sparsi per l'Italia.