J-Ax a Cristina Scuccia: “Ci tengo sempre alla tua felicità, anche in questa nuova fase” Anche J-Ax ha voluto mandare i propri auguri a Cristina Scuccia, che come Suor Cristina partecipò a The Voice col rapper come coach.

Anche J-Ax ha voluto mandare un saluto e un augurio a Suor Cristina che, come noto ormai, è tornata Cristina Scuccia, dopo aver smesso i panni religiosi. La donna, infatti, ha cominciato una nuova vita in Spagna, come ha spiegato durante un'intervista esclusiva a Verissimo. Scuccia è diventata famosa grazie alla partecipazione a The Voice, che la fece diventare virale in tutto il mondo grazie all'esibizione di "No One" di Alicia Keys, che ottenne oltre 90 milioni di visualizzazioni su Youtube in pochissimi giorni. Pur non vincendo, infatti, diventò un piccolo caso, più che discografico – le vendite non sono mai state buone – sicuramente d'immagine. E la notorietà l'ha portata a ripensare alla sua vita e decidere, un'altra volta, di cambiare vita – le Orsoline non l'hanno presa benissimo -, cercando di restare sempre, però, nel mondo della musica, sua grandissima passione.

"Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura" ha scritto sul suo nuovo profilo Instagram che ha perso le centinaia di migliaia di fan, ma che adesso rispecchia quello del suo nuovo percorso di vita. Durante l'intervista di Sulvia Toffanin è intervenuto anche J-Ax, che di Suor Cristina fu coach in quell'edizione di The Voice che ha voluto salutarla e mandarle un in bocca al lupo per questa nuova carriera. "Ciao Cri, volevo mandarti un abbraccio, un saluto e farti gli auguri per questa nuova fase della tua vita che sarà sempre da musicista, da amante della musica che è un po' sempre il nostro metodo per essere in contatto con la nostra spiritualità. Sai che io ci tengo sempre alla tua felicità. Dal tuo coach, J-Ax, ti voglio bene".

L'ha definita una crescita, Scuccia, durante l'intervista in cui ha anche detto che i 15 anni da suora sono stati i più belli della sua vita, ma adesso comincia una nuova fase: "Per me non è stato facile. The Voice ha aperto la strada a un mio cambiamento di crescita. La paura di deludere mi intrappolava, ma ho avuto il coraggio di chiedere aiuto" ha scritto su Instagram, riassumendo quanto raccontato in tv: "Concretamente ho iniziato a pensarci dal Covid in avanti, quindi è stato quel momento in cui ti fermi e ti dici che qualcosa non va. Alla fine sono sempre quella. Questa paura di deludere gli altri, la mia famiglia, mi ha lasciato intrappolata per molto tempo". E adesso chissà che Ax non possa essere il primo feat di qualcuno dei prossimi singoli.

Sì, perché la vita di Scuccia sarà ancora all'insegna della musica, come ha confermato lei stessa e anche il suo nuovo ufficio stampa, uno dei più noti del panorama italiano: "Suor Cristina, la vincitrice di The Voice Of Italy 2014, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita, lasciando la vita consacrata e continuando a pensare alla musica… ora è CRISTINA SCUCCIA" si leggeva nel primo comunicato, lanciato dopo la diretta di Verissimo.