Suor Cristina lascia la vita da suora, ma continua nella musica: ora è Cristina Scuccia Suor Cristina, la famosissima vincitrice di The Voice of Italy 2014, ha lasciato la vita consacrata per intraprendere un nuovo percorso, dove non mancherà la musica che è sempre stata la sua grande passione.

Era conosciuta ai più con il nome di Suor Cristina, una star dopo la sua partecipazione a The Voice of Italy, ma adesso che ha svestito i panni religiosi è semplicemente Cristina Scuccia. Così, la 33enne siciliana, inizia la sua nuova vita, senza però abbandonare quella che è sempre stata una sua grande passione: la musica, da lei stessa ritenuta un dono.

Cristina Scuccia racconta il suo cambio di vita

Per la prima volta in studio a Verissimo, nella puntata di domenica 20 novembre, Cristina Scuccia ha parlato del suo percorso, della scelta di cambiare rotta dopo 15 anni di vita monastica:

Se mi volto indietro guardo il mio percorso con un profondo senso di gratitudine. Il cambiamento è un segno di evoluzione ma fa sempre paura perché è più facile ancorarsi alle proprie certezze piuttosto che rimettersi in discussione. Esiste un giusto o sbagliato? Credo che con coraggio si debba soltanto ascoltare il proprio cuore!

La carriera nella musica

La musica è sempre stata parte di lei, il tramite attraverso cui è arrivata alla cosiddetta "chiamata", e l'ha portata a raggiungere dei traguardi importanti. Nel 2014, dopo la partecipazione a The Voice, esce il suo primo album "Sister Cristina", a cui seguirà la partecipazione al musical "Sister Act". La sua carriera nella musica continua con la partecipazione nel 2016 a "Titanic – Il Musical”, per poi partecipare alla Giornata mondiale della Gioventù in Polonia, ed è nel cast del concerto di Natale al Lincoln Center di New York, evento benefico della diocesi di Brooklyn a sostegno del progetto Futures in Education.

Nel 2018 esce il suo secondo album, Felice, preceduto dalla cover di "Hallelujah" con il cantante Patric Scott; nello stesso anno partecipa al concerto in Brasile in occasione dell’Halleluya Festival 2018. L'anno seguente, a giugno, sale sul palco del Congresso Internazionale Eucaristico ForrásPont a Budapest, mentre ad agosto 2021 partecipa al Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Jasna Góra a Częstochowa (Polonia).

Nel 2019 è tra i concorrenti del talent show americano The World’s Best in onda sulla CBS e della 14ª edizione di Ballando con le stelle in onda su Rai 1.