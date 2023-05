Iva Zanicchi sulla sedia a rotelle dopo la caduta: “Mi sono operata, presto tornerò in piedi” Iva Zanicchi con un post su IG ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute in seguito la caduta per le scale. “Ho subito l’intervento, avevo rotto una vertebra e sembra sia andato tutto bene. Devo sopportare il dolore ma ci si può convivere”

A cura di Gaia Martino

Iva Zanicchi con un post su Instagram ha comunicato ai fan di essersi operata. Una brutta caduta per le scale l'ha costretta a fermarsi nelle ultime settimane: lo scorso 25 aprile ha raccontato che pochi giorni prima, dopo Il Cantante Mascherato, aveva preso una brutta caduta. Costretta all'immobilità, non sapeva ancora i dettagli della diagnosi. Nelle ultime ore da una sedia a rotelle ha annunciato: "Mi sono operata, avevo rotto una vertebra".

Le parole di Iva Zanicchi

Con un post su Instagram condiviso nelle ultime ore Iva Zanicchi ha rassicurato i fan comunicando loro di essere in convalescenza. "Grazie perché ho ricevuto tanto affetto e vicinanza, non me lo sarei mai aspettato", le prime parole prima di spiegare nel dettaglio a cosa si è dovuta sottoporre: "Ho subito l'intervento, avevo rotto una vertebra sembra sia andato tutto bene. Devo sopportare il dolore ma ci si può convivere". Dalla sedia a rotelle si è mostrata sorridente e attiva con il desiderio di tornare presto anche a ballare: "Presto sarò in piedi, cantare canto già, ballerò anche!".

L'incidente di Iva Zanicchi

Si fece male mentre era di ritorno da Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci conclusosi lo scorso sabato 22 aprile con Samuel Peron vincitore. Iva Zanicchi con un video selfie fatto dal letto spiegò ai fan di essere caduta e di aver rischiato grosso: "Sono caduta dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato, mi volevano portare all’ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa, adesso mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni e ho fatto le lastre, se non c’è niente di grave forse sospettano qualche piccola microfrattura, se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno all’ospedale, ve lo volevo preannunciare", le parole. Soltanto ieri ha spiegato di essersi rotta una vertebra: l'operazione è andata bene e presto tornerà in piedi.