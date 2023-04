Iva Zanicchi infortunata a letto: “Sono precipitata dalle scale, una caduta orribile”

Piccolo infortunio per Iva Zanicchi. La cantante ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, dove ha spiegato di essersi fatta mala di ritorno dalle prove de Il Cantante Mascherato. Una caduta per le scale la costringerà a stare a letto per qualche giorno, ragion per cui ha voluto allertare il suo pubblico, dichiarando però di stare bene.

Un messaggio registrato direttamente dal letto di casa sua, dove Iva Zanicchi dovrà riposare per qualche tempo, finché non si sarà ripresa del tutto. La cantante, con il suo proverbiale buonumore, racconta cosa le è accaduto:

Cari amici, buongiorno, è un’immagine un po’ insolita scusate, non vorrei spaventarvi, ma per farla breve domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito il Cantante Mascherato e sono caduta dalle scale, una caduta orribile, un altro si sarebbe ammazzato, mi volevano portare all’ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa, adesso mi hanno messa immobile a letto per tre o quattro giorni e ho fatto le lastre, se non c’è niente di grave forse sospettano qualche piccola microfrattura, se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno all’ospedale, ve lo volevo preannunciare, vi tengo informati, perché vi vuol bene, e per vabbè per gli altri pazienza, non godete, mi raccomando eh, perché bisogna pensare sempre positivo e non perdete il buon umore. Vi voglio bene, vi do un abbraccio, ciao ciao ciao.