Infortunio per Damiano dei Maneskin a Chicago, l’esibizione con il ghiaccio sulla spalla Damiano David insieme alla sua band Maneskin si è esibito sul palco del Lollapalooza Festival 2022 a Chicago: durante il concerto si è infortunato alla spalla, ha così proseguito le performance con il ghiaccio sulla spalla.

A cura di Gaia Martino

I Maneskin ieri hanno conquistato la scena al Lollapalooza Festival 2022, negli Stati Uniti: al Grant Park è andato in scena l'ennesimo esplosivo spettacolo, dopo quello al Circo Massimo a Roma, firmato Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Hanno aperto il concerto con Zitti e buoni, prima di esibirsi con un set da 12 brani scatenandosi insieme al pubblico: la bassista romana è anche scesa tra la folla, così come il frontman Damiano per saltare e cantare insieme ai fan. Proprio quest'ultimo è stato vittima di un infortunio che l'ha costretto a procurarsi del ghiaccio. "La folla era così calda che Dam ha avuto bisogno di ghiaccio per rinfrescarsi un po'" ha scritto su Instagram la band.

L'infortunio di Damiano David al Lollapalooza Festival 2022

Damiano David durante il concerto al Lollapalooza Festival 2022 si è infortunato ad una spalla. Non si conoscono i dettagli dell'incidente ma su Instagram il frontman dei Maneskin si è fatto fotografare e riprendere mentre si esibiva sulle note di I wanna be your slave con il ghiaccio tra le mani appoggiato alla spalla. "Non preoccupatevi, Damiano sta bene" ha scritto tra le stories la band che aveva preparato il pubblico a scatenarsi prima del famoso brano: "Andiamo giù, giù sulle ginocchia, conterò fino a quattro e quando sentirete il numero 4 cominciate a saltare" aveva urlato il cantante poco prima di farsi male. Poi il post poche ore fa in cui mostra di essersi dovuto bloccare la spalla con una benda: