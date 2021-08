Incontro tra Madonna e Al Bano: il duetto, lui le ha dedicato Felicità Le voci di un incontro speciale tra Carrisi e la superstar americana sono state confermate dallo stesso cantante di Cellino San Marco. Al Bano, con Loredana Lecciso, ha interagito con Madonna a un evento in Puglia. Lui le ha cantato una delle sue più celebri hit e i due hanno duettato sulle note di Caruso.

A cura di Valeria Morini

Madonna e Al Bano: l'incontro che non ti aspetti. Eppure è tutto vero, come confermato dal cantante di Cellino San Marco alla conferenza stampa de La notte della Taranta che parte dal 28 agosto (il cui concerto finale sarà in onda sabato 4 settembre alle 23.15 su Rai1). Come aveva già anticipato Dagospia, la superstar italoamericana ha presenziato a un evento in cui erano presenti anche Carrisi e Loredana Lecciso, in Puglia. E tra lui e Madonna c'è stato persino un duetto, per la gioia dei presenti.

Il duetto Madonna-Al Bano, lui le ha cantato Felicità

Al Bano, che avrà il ruolo di narratore per il pubblico di Rai 1all'interno della Notte della Taranta (con Madame ed Enrico Melozzi "maestri concertatori") ha spiegato: “Ho cantato per Madonna l'altra sera”. Sembra infatti che il cantante si sia esibito di fronte a Louise Veronica Ciccone con la sua hit più celebre, Felicità e pare che lei sia rimasta soddisfatta dell'incontro: "Con lei abbiamo cantato anche Caruso di Lucio Dalla. Ho visto qualcosa di bello sul volto di Madonna", ha aggiunto l'artista pugliese.

Perché Madonna è in Puglia

Per chi si chiedesse cosa ci faceva Madonna all'evento con Al Bano, è presto detto: la star è stata in vacanza in Puglia per diversi giorni. Ha scelto proprio la regione del Sud Italia per celebrare in grande stile il suo 63esimo compleanno, in particolare il Salento, che ama molto. Con tanto di fuochi artificiali, Madonna ha festeggiato nel relais Borgo Egnazia, in provincia di Lecce, come del resto aveva già fatto nel 2017 (per la cronaca, è stata anche la location delle nozze di Justin Timberlake e Jessica Biel). Tra gli invitati, la figlia 24enne Lourdes Maria, le gemelle Stelle e Esther, 8 anni, che ha adottato nel 2016, alcuni amici e il fidanzato 26enne Ahlamalik Williams. "Miglior compleanno di sempre", ha scritto la popstar su Instagram. L'amore di Madonna per l'Italia è di lunga data e non potrebbe essere altrimenti: il padre Silvio Anthony Ciccone è di origine abruzzese, figlio di Gaetano Ciccone e Michelina Di Iulio, che giunsero negli Stati Uniti d'America nel 1919 da Pacentro, in provincia dell'Aquila.