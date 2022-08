“Immagino lo spavento!”, Orietta Berti dopo la caduta di un drone su una donna durante un concerto Orietta berti ha parlato dell’incidente avvenuto durante un suo concerto ad Agrigento dove un drone è precipitato su una signora, ferendola.

A cura di Redazione Music

Durante il concerto di Orietta Berti ad Agrigento un drone comandato da un fotografo è caduto su una signora seduta su una panchina. La donna è stata immediatamente portata in ospedale, mentre la cantante, da anni, ormai, volto televisivo Rai e adesso Mediaset, ha continuato a cantare, non essendosi accorta di quanto successo non lotnano dal palco. Lo ha spiegato la stessa cantante interpellata dall'Adnkronos, a cui ha spiegato di non essersi accorta di niente, ma che appena ha saputo dell'accaduto si è informata sulle condizioni della signora ottenendo rassicurazioni riguardo le sue condizioni di salute.

"Il drone che è caduto su una spettatrice? Io non mi sono accorta di nulla, ho saputo dell'incidente dopo il concerto. Immagino lo spavento. Per fortuna ho saputo che la signora sta bene, le sono vicina" ha spiegato la cantante all'agenzia di stampa. Orietta Berti si stava esibendo in piazzale Giglia, ad Agrigento, quando un drone, usato in quel momento per riprendere l'evento e pilotato da un fotografo è caduto colpendo una donna che era seduta su una panchina e che è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti. Non è ancora chiaro quale sia stata la dinamica dell'incidente, ovvero se il drone sia caduto per un guasto tecnico o per un problema nella guida.

Orietta Berti sta vivendo la sua ennesima vita artistica: negli ultimi anni, infatti, la cantante di Cavriago è diventata un volto noto della tv oltre a essere una delle voci più riconoscibili del panorama musicale italiano. Il ritorno a Sanremo nel 2021 le ha dato una spinta in più, portandola a dominare, grazie a Fedez e Achille lauro, le classifiche estive del 2021 con "Mille", proiettandola di nuovo nelle radio italiane e rinverdendo anche i fasti televisivi che dopo Che tempo che fa si sposteranno su Mediaset, affiancando Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del prossimo Grane Fratello Vip.