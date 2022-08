Paura al concerto di Orietta Berti, cade un drone e colpisce una spettatrice: la donna in ospedale Incidente durante l’esibizione dell’artista ad Agrigento, quando un drone in volo è caduto ed ha colpito una donna tra il pubblico. Portata in ospedale per medicazioni, non ha avuto conseguenze gravi.

A cura di Andrea Parrella

Orietta Berti (LaPresse)

Tanta paura e per fortuna nulla di più al concerto di Orietta Berti. Durante l'esibizione dell'artista ad Agrigento, la sera di ferragosto, un drone utilizzato per effettuare riprese e foto dall'alto è improvvisamente precipitato sul pubblico. A rimanere ferita è stata una donna, seduta su una panchina, che è stata colpita e portata subito in ospedale per sottoporsi a medicazioni varie e accertamenti. Diverse le fonti di stampa che riportano la notizia, ma che parlano di condizioni non gravi e nessuna preoccupazione in merito alle conseguenze dell'incidente.

Il concerto di Orietta Berti stava andando in scena in piazza Giglia, uno dei punti attrattivi della città siciliana. A gestire il drone era un fotografo, al momento non è chiaro se sia trattato di un guasto all'apparecchio o un errore nei comandi dati alla macchina. Dettagli che probabilmente arriveranno nelle prossime ore.

L'estate di Orietta Berti

A proposito di Orietta Berti, l'artista continua a vivere un momento d'oro della sua carriera, iniziato con l'exploit di Sanremo 2021 e proseguito con il successo estivo con Fedez e Achille Lauro. In un'intervista a Gente dei giorni scorsi Berti ha parlato così di questa nuova giovinezza: "Questo mestiere mi ha regalato la possibilità di non invecchiare mai". Il migliore dei suoi collaboratori è proprio suo figlio, Otis, 42 anni: "Mi spinge a fare cose nuove come i progetti con Fedez e con Hell Raton". I giovanissimi, quando la incontrano, rivelano: "Ascoltano tutte le canzoni del mio passato. L'altra sera una bambina di 8 anni si è messa a piangere perché durante il concerto non ho cantato Tipitipitì. Alla fine è venuta da me e mi ha detto: “Non voglio l’autografo, vorrei sentire un pezzo di Tipitipitì".

Orietta Berti al Grande Fratello Vip

Questa estate, intanto, precede un lungo impegno di diversi mesi per Orietta Berti con il Grande Fratello Vip. Sarà lei, infatti, ad affiancare Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del reality show di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5 a partire da settembre.