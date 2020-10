Arrivano buone notizie per Alessandro Quarta, uno dei violinisti italiani più riconosciuti all'estero, che era stato ricoverato in ospedale negli scorsi giorni per "togliere qualcosa di troppo nel mio corpo". Il musicista ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram, in cui ha spiegato la natura dell'intervento, un tumore asportato di dimensioni importanti, situato tra le fasce del collo e i nervi cranici. L'artista, dopo aver fatto vedere la cicatrice sul collo, ha ringraziato i medici e i fan per il supporto.

La rimozione del tumore

Alessandro Quarta, violinista tra i più famosi in Italia, e che in passato si è esibito a Sanremo con il gruppo musicale il Volo, era stato operato negli scorsi giorni per "togliere qualcosa di troppo nel mio corpo", come aveva annunciato l'artista. Quarta, che aveva postato su Instagram la foto post intervento con un notevole bendaggio sul collo, ha pubblicato nelle scorse ore sempre sul proprio profilo Instagram, un video in cui spiega i motivi del ricovero: "Come vedete sto per dimettermi dall'ospedale di Bolzano. Un tumore di 8 centimetri per 5 centimetri e mezzo, dislocato tra il fascio vascolo del collo e i nervi cranici". Il musicista ha spiegato come si è accorto della malattia: "Negli ultimi tre anni, faticavo a mantenere il violino, mi scappava. Mai successo. Avevo questo uovo di Pasqua dentro, ho avuta molto paura".

Lo sfogo per il Covid-19

Dopo la spiegazione della malattia, Quarta si è lasciato andare anche ai ringraziamenti per l'equipe medica che lo ha operato, ma soprattutto per i fan che lo hanno sempre sostenuto: "Mi hanno coccolato tutti in ospedale, e poi ringrazio tutti voi. Mi siete stati vicini, mi avete dato coraggio e forza". Poi ha voluto rassicurare sul suo ritorno nella scena musicale: "Ragazzi il leone della savana tornerà. Non mi ferma nessuno, sono stanco del Covid. Voglio tornare nelle arene, voglio tornare con voi". Dopo i ringraziamenti, il violinista ammette di voler ritornare alla vita di prima, emozionandosi davanti alla telecamera: "Che cazzo te ne fai dei soldi, se poi ti viene il tumore. Voglio ritornare a suonare. Grazie, grazie per essermi vicino".