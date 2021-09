Il video della reazione di Liam Payne all’addio di Zayn ai One Direction è virale su TikTok Ciò che i One Direction hanno significato nel panorama musicale internazionale fino al 2015 è qualcosa di incredibile, e questo viene confermato anche dal seguito di persone che Liam Payne ha osservato nella pubblicazione di un video ironico su TikTok sull’addio di Zayn Malik del 2015, un contenuto che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni e i cinque milioni e mezzo di like.

A cura di Vincenzo Nasto

Era il 2015 e i One Direction erano una delle boyband più famose al mondo, composta da Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles e Louis Tomlinson e Zayn Malik. Proprio in quei mesi, quest'ultimo progettava di uscire dal gruppo per iniziare la sua carriera da solista, una delle scelte che sconvolse il panorama musicale, ma anche i numerosissimi fan della band: una decisione che col senno di poi avrebbe arrestato e non poco la carriera musicale di Zayn Malik. Nel frattempo, nelle ultime ore è diventato virale su TikTok un video di Liam Payne, in cui scherza sull'uscita di Malik dal gruppo, una delle prime volte in cui il cantante parla dell'ex membro della band. Il video ha superato nelle ultime ore i 20 milioni di visualizzazioni, con i numeri destinati a salire.

Il video ironico su TikTok

"Ho dimenticato che avevo questo in bozze": Liam Payne presenta così uno dei suoi video più virali su TikTok nelle ultime ore, in cui appare visibilmente diverso rispetto agli ultimi anni, qualcosa che si nota soprattutto dalla lunghezza dei suoi capelli, che ancora non dovevano essere tagliati. Ma perché il video sta facendo il giro del mondo, superando i 20 milioni di visualizzazioni e i cinque milioni di like? Perché il video ironico è indirizzato all'ex membro dei One Direction Zayn Malik, un lip sync in cui viene mostrata la reazione di Payne all'abbandono nel 2015 dell'ex membro, che da lì a poco tempo, giusto un anno, avrebbe decretato la fine (o una pausa molto prolungata) del gruppo, che dal 2016 si è concentrato sui propri progetti personali. La didascalia del video afferma: "Pov, l'incontro dopo che Zayn se n'è andato, spero che ne coglierete il lato divertente". Nel video Payne utilizza il soundbite di un video virale della fine del 2010 in cui un professore urla la linea di fronte a un'aula: "Siamo assolutamente sicuri della direzione in cui stiamo andando?".

La relazione tra i membri della band dopo l'addio di Zayn Malik

I "quattro amici per la vita", come li aveva chiamati Zayn Malik nella dichiarazione in cui abbandonava i One Direction, sembrano proprio non essere tali: dal 2015, l'anno in cui il cantante decise di abbandonare la band i rapporti tra i musicisti si son molto raffreddati, come affermò anche nel 2017 lo stesso Malik in un'intervista a Billboard. Non solo la sua voce sembra confermare i fatti, quando nello stesso anno Payne, che insieme a James Corden presentò il premio Man Of The Year alla cerimonia di Glamour's Women Of The Year nel 2017, parlò delle differenze tra la band di Corden nel suo The Late Late Show e la sua. Il cantante affermò che una delle forze della band di Corden era stata avere uno slogan e un messaggio, e che se anche i One Direction l'avessero avuto, "Zayn sarebbe potuto rimanere". Dall'addio di Zayn, il gruppo ha pubblicato nel 2016 il loro ultimo album "Made in the A.M.", che ha accompagnato anche l'ultimo tour della band conclusosi a Sheffield il 31 ottobre 2017.

Sunshine sarà nella colonna sonora di un film Disney

Nel frattempo, Liam Payne ha pubblicato lo scorso 27 agosto il suo nuovo singolo "Sunshine". Una particolarità: il brano sarà contenuto nel prossimo film Disney "Ron – Un amico fuori programma", con il cantante che si è detto entusiasta di poter partecipare a questa produzione. Prima della pubblicazione, sempre su TikTok, il cantante ha pubblicato piccoli spezzoni del brano, chiedendo ai creator di registrare una coreografia adatta al brano, che potesse ballare anche lui. Nel frattempo, Payne presterà la propria voce, nella versione originale, a un personaggio del film.