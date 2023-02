Il tour dei Pooh a gonfie vele e la band raddoppia: concerto a Roma dopo i 50 mila biglietti di Milano I Pooh annunciano una nuova data. Saranno il 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma. I biglietti sono disponibili da oggi. Una settimana fa avevano annunciato il concerto a San Siro che ha già raggiunto i 50.000 biglietti venduti.

A cura di Cristina Somma

POOH (ph Cosimo Buccolieri)

I Pooh sono tornati. Dopo aver raggiunto i 50.000 biglietti venduti in una settimana per la data prevista per il 6 luglio allo stadio San Siro di Milano, ne aggiungono una nuova: 15 luglio allo stadio Olimpico di Roma. Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno di nuovo insieme sul palco per rivivere oltre 50 anni di storia della musica italiana con il loro evento "Pooh – Amici x sempre" che li vedrà di nuovo uniti.

"Di nuovo" perché durante il loro percorso si sono ritrovati spesso a cambiare formazione. La band nasce negli anni '60 da un'idea i Valerio Negrini ed è arrivata al successo nel 1968 con Piccola Katy. In principio il gruppo si chiamava Jaguar, ma dovette cambiare nome perché esisteva già un complesso musicale omonimo. Il nome Pooh nacque su suggerimento della segretaria della casa discografica che li aveva scritturati, la quale propose di prendere ispirazione da Winnie The Pooh, l'orso della Disney di cui la figlia era appassionata. Riccardo Fogli entrò nel gruppo sin dagli esordi come cantante e bassista, al posto di Gilberto Faggioli, e con loro raggiunse le vette delle classifiche e divenne famoso. Nei primi anni '70 però abbandonò il gruppo, sostenendo che il motivo fosse una divergenza con il loro manager riguardo la voce da far prevalere nei loro brani.

Fogli sosteneva che Facchinetti fosse favorito a lui e questo tipo di competizione sarebbe stato il motivo del suo abbandono del gruppo dopo l'uscita dell'album "Alessandra". La notizia fu smentita dopo poco quando fu resa pubblica la love story tra Fogli e la cantante Patty Pravo, vero motivo del distacco del cantante dalla band. Fogli quindi intraprese la sua carriera da solista e tornò con i Pooh solo nel 2015. Intanto però il gruppo ha continuato a produrre successi e la settimana scorsa è salita insieme, nella sua formazione originale, come ospite del festival di Sanremo 2023 dove hanno scelto di ricordare sul palco del Teatro Ariston anche il loro batterista Stefano D'Orazio, scomparso a causa di complicazioni da Covid nel 2020. Infine, questa stasera su Rai 1 sarà trasmesso il docufilm "Un attimo ancora" che racconta la storia della band fin dagli esordi. La band oggi ha superato i 100 milioni di dischi venduti, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti ed è diventata un cult della musica italiana. I biglietti per l’evento allo Stadio Olimpico di Roma saranno disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 15 febbraio, su Ticketone e punti di vendita e prevendite abituali.