Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh: il vero motivo della separazione Riccardo Fogli faceva parte dei Pooh fin dagli esordi della band, nel 1966. Negli anni ’70 però decise di lasciare il gruppo. Il vero motivo è una relazione con Patty Pravo.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Nella foto: Riccardo Fogli

Riccardo Fogli è stato uno dei membri dei Pooh fin dagli esordi della band. È entrato a far parte del gruppo come cantante e bassista nel 1966, al posto di Gilberto Faggioli, ma la sua permanenza non è stata lunga. È durata meno di un decennio, fino al 1973. Il gruppo era molto unito, non solo musicalmente, ma anche da un forte legame di amicizia. Per questo motivo, in quegli anni, la notizia dell'abbandono di Fogli ha suscitato molto stupore.

(Foto Guberti/Rasero/LaPresse) Nella foto: Robi Facchinetti, Riccardo Fogli

La decisione del cantante di lasciare il gruppo è arrivata dopo la pubblicazione dell'album "Alessandra". Il motivo ufficiale? Fogli non riusciva ad accettare che la voce di Roby Facchinetti, altro membro della band, fosse privilegiata dal manager rispetto alla sua. Non accettava quindi di essere oscurato e messo da parte. Questa spiegazione però non ha convinto i fan, quindi non ha retto a lungo. È stata smentita dopo poco da alcuni curiosi retroscena che fecero emergere un'altra verità nascosta.

Pare infatti che dietro la scelta di Fogli di lasciare il gruppo ci fosse una storia d'amore, di cui poi si è avuto conferma, con una famosissima cantante di quel tempo: Patty Pravo. I due erano molto famosi, frequentavano gli stessi circoli artistici e furono travolti da un'enorme passione. Entrambi però erano sposati, lui con Viola Valentino e lei con Franco Baldieri.

Patty Pravo e suo marito Franco Baldieri, circa 1972. (Photo by Keystone/Hulton Archive/Getty Images

Quindi il manager dei Pooh decise che, se fosse uscita fuori, quella storia d'amore poteva danneggiare l'immagine della band, per cui Fogli fu messo alle strette. Il cantante avrebbe dovuto scegliere tra la sua permanenza nel gruppo e la relazione con Patty Pravo. Scelse la seconda, come ha rivelato la cantante in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera: "Piuttosto che rinunciare a Patty, torno a fare il gommista”, disse Fogli ai Pooh. Quindi se è vero che, come scrisse Virgilio nelle sue Bucoliche, Omnia vincit amor, nel caso di Fogli l'amore ha vinto davvero su tutto: sulla musica, sul sodalizio artistico con i suoi ‘fratelli acquisiti' e perfino sul matrimonio. La moglie si ritrovò costretta a lasciarlo dopo aver cominciato a sospettare della relazione tra il marito e la cantante famosa.

Nell'antica guerra tra mente e cuore, Riccardo Fogli ha lasciato vincere il cuore in ogni ambito, al punto da sposarsi una seconda volta. Il matrimonio con Patty Pravo però non fu valido in Italia perché celebrato in Scozia, con un rito celtico che nel nostro paese non ha alcun valore civile. Un'unione quindi simbolica finalizzata solo a suggellare e ribadire quella favola che ha fatto sognare tutti i più romantici della loro epoca.

Quella storia così intensa e passionale tra Riccardo Fogli e Patty Pravo però ebbe vita breve. I due si separarono nel 1975. Fogli decise poco dopo di riavvicinarsi alla sua prima moglie, con cui poi si lasciò una seconda volta, e di proseguire la sua carriera da solista fino al 2015, quando poi è tornato a far parte del suo gruppo storico. Il cantante dal 2010 è sposato con Karin Trentini con cui ha avuto anche un figlio.