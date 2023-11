Il testo, il video e il significato di Euforia, il nuovo viaggio di Annalisa dopo il Mediolanum Forum Lo scorso 17 settembre, Annalisa ha pubblicato il video del suo quarto singolo estratto del suo album E poi siamo finiti nel vortice. Qui il testo, il video ufficiale e il significato di Euforia.

A cura di Vincenzo Nasto

Lo scorso 4 novembre, Annalisa saliva per la prima volta sul palco del Forum D'Assago da protagonista, accompagnata da 12mila fan: un sold out che racconta anche il 2023 della cantante di origini ligure. Alcune riprese della sua esibizione milanese sono diventate poi il racconto di Euforia, il quarto singolo estratto dal suo ultimo album E poi siamo finiti nel vortice, pubblicato lo scorso 29 settembre. La cantante infatti, nel video ufficiale in tendenza su YouTube, passa dalle luci blu elettriche del palco milanese alle prove in sala per la coreografia di Euforia, raccontando l'energia che l'ha attraversata negli ultimi 12 mesi, nella nuova avventura cominciata con Mon Amour e Bellissima. Nel frattempo, i due grandi successi del 2023 sono ormai stati certificati quattro volte disco di platino, con Euforia che potrebbe seguire la stessa linea temporale. Qui il testo, il video e il significato di Euforia di Annalisa.

Il testo di Euforia

Ma che bella era la centrale elettrica

Da sdraiati sopra al tetto della macchina

Ce l’avevi ma dicevi sottovoce

Io non ho paura, ah-ah, paura, ah

E mettiamo sottosopra la mia nostalgia

quella che, che poi conosci solo tu, in teoria

le mani sulle guance fior di latte

e l'euforia

Sono passate quante settimane

Non lo so

A fare sesso e litigare

All night long

Mi hai fatto piangere e ballare

Oh, oh, oh

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Sarà per questa maledetta

Voglia di farti incazzare

Oh, oh, oh

Maledetta

Euforia, sono pazza di te

Euforia

Sono sul traghetto con il vento che ci spettina

Quasi a casa dopo una vacanza pessima

Ci rimane stretto al posto un braccialetto portafortuna

Ah-ah, tu giura, ah

Che mettiamo sottosopra la mia nostalgia

E la luna sta salendo dietro la foschia

Le mani sulle guance fior di latte

E euforia

Sono passate quante settimane

Non lo so

A fare sesso e litigare

All night long

Mi hai fatto piangere e ballare

Oh, oh, oh

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Sarà per questa maledetta

Voglia di farti incazzare

Oh, oh, oh

Maledetta

Euforia, sono pazza di te

Euforia, sono pazza di te

Qualcosa si muove (euforia, sono pazza di te)

Siamo noi controluce (euforia, sono pazza di te)

La nascita di un’altra Venere

siamo io e te

Che dolce malinconia

Che dolce malinconia

Oh mamma, mamma, mamma

Sarà per questa maledetta gelosia

Sarà per questa maledetta

Voglia di farti incazzare

Oh, oh, oh

Maledetta

Euforia, sono pazza di te

Euforia, sono pazza di te

Euforia, sono

Il video di Euforia

Il video ufficiale di Euforia, pubblicato lo scorso 17 novembre, è in tendenza su YouTube Italia con quasi 300mila visualizzazioni. Diretto da Dario Garegnani con il creative producer Pepsy Romanoff, Euforia è il racconto di una serata memorabile per Annalisa: lo scorso 4 novembre al Forum D'Assago. Il suo primo palazzetto sold out, i numeri raccontano di 12mila persone presenti, diventa lo sfondo per un video ufficiale che rimbalza Annalisa dal palco alla sala prove per la coreografia, riprendendo anche il corpo di ballo formato da 12 ballerini diretti da Simone Baroni. L'euforia non tocca solo la cantante: all'interno del video ci sono anche le riprese del pubblico scatenato sulle note della canzone.

Il significato di Euforia

Euforia, quarto singolo estratto dall'ultimo progetto di Annalisa E poi siamo finiti nel vortice, vede la collaborazione autoriale di Paolo Antonacci e Davide Simonetta. Come ha raccontato la stessa Annalisa, Euforia cerca di restituire un flusso di coscienza per un nuovo viaggio della cantante, rappresentato dalle immagini del suo primo palazzetto, il Forum D'Assago, sold out. È l'alba di una nuova era per la cantante, rappresentata all'interno del testo con il passaggio nel bridge del brano: "Qualcosa si muove, siamo noi controluce, la nascita di un’altra Venere". Nel brano, come nei suoi recenti successi, il racconto di un rapporto che si divide tra la notte e il giorno, tra le settimane "a fare sesso e litigare", tra la "dolce malinconia" e la "maledetta gelosia".